“10m 높이서 슝~” 횡성한우체험관, 새 놀이시설 선보인다

강원 횡성군을 대표하는 체험시설인 ‘횡성한우체험관’이 대대적인 새단장을 마쳤다.

횡성군은 오는 7일부터 11일까지 열리는 제22회 횡성한우축제에 발맞춰 횡성한우체험관 부대시설인 ‘드래곤 슬라이드’를 방문객에게 선보인다고 6일 밝혔다.

새롭게 단장한 횡성한우체험관 모습. 횡성군 제공

드래곤 슬라이드는 괴물 메기에게 자식을 잃은 황소가 용과 힘을 모아 메기를 물리치고 평화를 되찾았다는 캐캐소 전설을 모티브로 한다. 10m 높이에서 출발해 미끄러져 내려오며 짜릿함을 느낄 수 있는 이색 놀이기구다.

오전 10시부터 오후 5시까지 운영한다. 안전을 위해 10세 이상 또는 신장 120㎝ 이상인 방문객에 한해 탑승할 수 있다. 본격적인 운영은 내년부터다.

아울러 시설 단장을 끝마친 인기 게임인 ‘사료먹기 트랙터’를 비롯해 티라노사우르스 등 14개의 전설 속 공룡들도 색칠해 볼 수 있다. 직접 색칠한 공룡은 ‘라이브 스케치’ 시설을 통해 스크린으로도 감상할 수 있다.

군은 드래곤 슬라이드와 놀이시설을 운영하며 이용객 만족도, 안전성 등 개선 사항 등을 보완해 횡성을 대표하는 체험형 관광콘텐츠로 육성한다는 방침이다.

장신상 횡성군수는 “축제 기간 한우체험관에서 특별한 놀이시설을 즐기고 축제장에서는 맛있는 한우를 맛보시기를 바란다”며 “앞으로도 사계절 내내 즐길거리가 넘치고 재밌는 횡성을 만들기 위해 더욱 노력해 나가겠다”고 말했다.

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