밴스 “알래스카 LNG사업, 韓과 세부 협의 남아”

JD 밴스 미국 부통령이 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 사업과 관련해 한국과 세부 사항을 조율할 부분이 남아있다고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 알래스카 LNG 개발 사업에 한국이 500억달러(약 67조원) 이상을 투자하기로 했다고 일방적으로 밝힌 것과 결이 다른 언급이다. 다만, 사업 자체를 부인하진 않아 향후 한국 정부에 대해 지속적인 요구가 이어질 것으로 예상된다.

밴스 부통령은 5일(현지시간) 알래스카를 방문하기 위해 비행기를 타기 전 워싱턴 인근 앤드루스 합동기지에서 기자들이 알래스카 사업이 한국의 투자 확정 부인에도 추진되는 것이냐는 취지로 묻자 “분명히 아직 몇몇 세부 사항을 협의해야 하고, 한국도 그걸 언급해왔다”고 답했다.

JD 밴스 미국 부통령. 로이터연합뉴스

밴스 부통령의 이날 언급은 트럼프 대통령의 언급과는 온도차가 있다. 트럼프 대통령은 지난달 30일 백악관에서 한국의 대미투자 분야를 발표하면서 알래스카 LNG 개발 사업을 확정된 것으로 포함했고, 하워드 러트닉 상무장관은 한국이 500억달러 이상을 투자하기로 했다고 밝혔다. 이에 한국 정부는 이 사업을 미측과 향후 협의 과제로 남겼고, 사업성 검토에 착수한다고 했으며 투자에 합의한 것은 아니라고 부인한 바 있다.

트럼프 대통령은 특히 지난 2일 기자들의 질문을 받고 “그들(한국)이 합의하지 않았다고 하느냐? 곧 합의하지 않으면 두 배로 올릴 것이라고 전하라”며 위협으로 대응했다. ‘두 배’로 올리라고 한 것은 2000억달러 대미투자의 반대급부로 한국의 대미 관세를 15%로 낮추기로 한 것을 다시 두 배로 올리겠다고 주장한 것으로 풀이됐다.

밴스 부통령은 다만 해당 사업의 성공을 미국뿐 아니라 한국, 일본, 동남아시아 국가들이 바라고 있다면서 “따라서 나는 이 사업이 실현될 것으로 생각한다”고 말했다. 또 “실제 미국산 천연가스에 대한 수요가 정말 강하기 때문에 우리는 이 일을 성사할 수 있다고 생각한다”고 말했다.

알래스카 LNG 개발 사업은 최북단 노스슬로프에서 생산된 천연가스를 남부 항구인 니키스키로 운송하는 약 800마일(약 1300㎞)의 파이프라인 등을 건설하는 프로젝트다. 미국은 알래스카 LNG 사업이 성사되면 아시아 국가들에 천연가스를 수출하는 경로가 생길 것으로 본다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 30일 백악관에서 한국의 대미 투자 발표를 하면서 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 사업에 한국이 투자할 것이라고 발표하는 모습. EPA연합뉴스

트럼프 대통령의 발표 자리에서 하워드 러트닉 상무장관은 특히 동남아시아 국가에 알래스카에서 생산된 천연가스를 수출할 수 있을 것이라며 지정학적 의미를 부여하기도 했다. 50여년간 알래스카주의 숙원사업이었던 데다 동아시아에서 미국의 에너지 우위를 확보하는 지정학적 의미도 작지 않지만, 경제성이 걸프 연안의 LNG 시설보다 낮아 미국 회사들도 투자를 지연해왔다. 트럼프 대통령은 한국과 일본 등 아시아 동맹국들이 이 사업에 참여해줄 것을 종용해온 바 있다.

밴스 부통령의 이날 언급은 차기 대권 주자로서 국가 간 합의 사항에 대해 사실과 다른 언급을 하는 데는 부담을 느꼈을 가능성이 제기된다. 그러나 그 역시 알래스카 LNG 프로젝트를 추진하려는 의지는 보여왔다. 밴스 부통령은 마코 루비오 국무장관과 함께 공화당의 유력한 차기 주자 중 하나로 꼽힌다. 지난달 텍사스에서 열린 ‘중간선거 전당대회’에서도 둘째 날 기조연설을 통해 존재감을 알렸다.

밴스 부통령이 이날 알래스카 사업에 대한 기대를 보였고, 중간선거에서 민주당 알래스카 연방 상원의원 후보로 출마한 메리 펠톨라 하원의원도 당선되면 알래스카 LNG 프로젝트를 트럼프 행정부와 초당적으로 추진하겠다고 언급한 만큼 다음 행정부도 이 사업에 관심을 지속할 가능성이 크다.

밴스 부통령은 이날 알래스카를 방문해 연방 상원의원 후보로 출마한 공화당 댄 설리번 상원의원을 지원하는 유세를 했다. 알래스카는 수십년간 공화당 강세 지역이지만 민주당 후보인 펠톨라 하원의원이 설리번 의원을 맹추격하면서 접전을 벌이고 있다.

지난달 30일 백악관에서 트럼프 대통령의 한국 대미투자 발표 자리에 참석했던 설리번 의원은 이날도 유세를 통해 화석연료가 풍부한 알래스카의 에너지 생산 확대가 소비자 물가를 낮출 것이라고 강조했다. 이날 밴스 부통령이 알래스카로 가 지원 유세를 벌인 것도 지난주 한국 대미투자 발표를 통해 트럼프 대통령이 설리번 의원을 지원한 것의 후속 차원으로 볼 수 있다.

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