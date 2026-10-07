‘K쇼핑 거점’ 롯데百, 외국인 매출 1조

롯데백화점은 6일 기준 올해 외국인 고객 매출이 국내 백화점 업계 처음으로 1조원을 돌파했다고 밝혔다. 외국인 매출 ‘1조원’은 롯데백화점 본점과 영플라자 등이 있는 서울 중구 롯데타운 명동이 견인했다. 이곳에서만 올해 약 5200억원의 외국인 매출을 기록했다.

잠실 지역 성장세도 두드러졌다. 올해 롯데타운 잠실의 외국인 매출은 전년 동기 대비 100% 증가했다. 롯데타운 잠실에서의 전체 외국인 매출 중 미주·유럽 고객 비중은 35%로 2019년보다 15%포인트 높아졌다.

외국인 소비는 지방으로도 확산하고 있다. 올해 수도권을 제외한 롯데백화점 점포의 외국인 매출은 전년 대비 2.5배 이상 늘었다. 부산 지역 점포는 150%, 전주점과 광주점 등 호남권 점포는 100% 증가했다.

상품별로는 명품과 K패션 소비가 강세를 보였다. 올해 외국인 명품 매출과 K패션 매출은 각각 전년 대비 2배 이상 늘었고, 식품관·식당가 매출도 50% 증가했다.

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