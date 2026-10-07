[이코노 브리핑] KB카드, 문페이·핑거와 지급결제 협력 외

KB카드, 문페이·핑거와 지급결제 협력

KB국민카드는 글로벌 디지털자산 결제 인프라 기업 문페이, 핀테크 기업 핑거와 사업 협력을 위한 파트너십을 체결하고 디지털자산을 지급결제 영역에 연계할 수 있는 다양한 사업 모델을 공동 발굴한다고 6일 밝혔다. 3사는 외국인이 스테이블코인 등으로 국내 가맹점에서 결제할 수 있는 서비스와 국경 간 지급결제 모델 등을 함께 검토할 예정이다.

키움證, 강소기업 15곳 ‘콥데이’ 개최

키움증권은 국내 강소기업 15개사를 초청하는 ‘키움 콥데이’를 오는 15일 개최한다고 6일 밝혔다. 행사는 지난달 28일부터 진행된 코리아 프리미엄 위크 2026의 일환으로 ‘스몰캡 구조대: 숨은 강소기업을 찾아서’를 주제로 열린다. 오전 세션에는 △엔비알모션 △이노메트리 △엔비티 등이 발표에 나서며 오후 세션에는 △TBH글로벌 △아셈스 △팸텍 △에스엠씨지 등이 투자자들과 만날 예정이다.

2027년 4월부터 은행 9시30분 문 연다

금융산업사용자협의회와 전국금융산업노동조합이 6일 내년도 임금협약과 단체협약을 체결했다. 6일 사용자협의회에 따르면 금융노사는 내년 4월부터 은행점포 영업 개시 시간을 오전 9시에서 9시30분으로 변경하기로 했다. 또 내년도 임금 인상률을 총액 임금의 3.0%로 합의했다. 아울러 고용 확대와 사회 공헌 등 금융산업의 사회적 역할 강화를 위해 총액 임금의 0.75% 상당 금액을 재원으로 기관별 상황에 따라 약 1만명 규모로 청년 인턴 채용을 확대하기로 했다.

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