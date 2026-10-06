이유진·차경은, 11월 결혼 앞두고 임신…"양가 모두 기쁜 마음"

배우 이유진(34)과 차경은(28)이 결혼을 앞두고 임신 소식을 전했다.

소속사 측은 6일 이유진·차경은과 관련한 공식 입장문을 내고 "두 배우는 부부의 연을 맺기로 결정하고 양가의 허락을 받아 결혼을 준비하던 중 최근 임신 사실을 알게 됐다"고 밝혔다.

이어 "현재 두 배우와 양가 가족 모두 기쁜 마음으로 새 생명을 맞을 준비를 하고 있다"고 전했다.

다만 출산 예정일 등 구체적인 사항은 공개하지 않기로 했다. 소속사 측은 "출산 예정일을 비롯한 세부 사항은 개인적인 영역인 만큼, 보다 구체적인 사안에 대해 상세히 말씀드리기 어려운 점 양해 부탁드린다"고 했다.

그러면서 "이유진·차경은 배우에게 보내주신 따뜻한 축하와 응원에 진심으로 감사드린다"고 덧붙였다.

이유진과 차경은은 오는 11월14일 서울 모처에서 결혼식을 올릴 예정이다.

두 사람은 이유진의 첫 연출작인 숏드라마 '길이 보이면 캐스팅해!'를 통해 인연을 맺은 뒤 지난 6월부터 교제를 시작했다.

<뉴시스>

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