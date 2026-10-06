추경호 대구시장 “대구는 저력 있는 도시…소통∙행정 관행 혁신해야”

추경호 대구시장이 공직사회를 향해 철저한 자기 반성과 함께 의회∙국회∙언론 등 대외 기관과의 상시 소통을 통한 행정 체계 혁신을 강력히 주문했다. 최근 불거진 시정 안팎의 우려를 불식시키고, 대구의 도약을 위해 공직사회가 무거운 책임감으로 뭉쳐야 한다는 취지다.

추 시장은 6일 대구시청 동인청사에서 열린 확대간부회의를 주재한 자리에서 “대구는 저력 있는 도시며, 대한민국의 중심이라는 생각은 한 번도 변한 적이 없다”면서 “어려운 정치∙경제 환경 속에서도 대구의 역량과 공직사회의 열정을 바탕으로 함께 어려움을 돌파하고 시민이 체감하는 성과를 만들어 가자”고 당부했다.

6일 추경호(뒷줄 가운데) 시장이 확대간부 회의를 주제하고 있다. 대구시 제공

특히 그는 시정과 공직사회를 향한 굳건한 신뢰를 다시 한번 확인했다. 추 시장은 “대구라는 자부심과 공직자들의 열정을 한순간도 의심해 본 적이 없다”며 “시정의 변화와 성과를 도출하기까지는 일정한 시간이 필요하지만, 대구의 재도약을 위해 모두가 함께 힘을 모아야 할 때”라고 거듭 강조했다. 이어 행정의 기본 원칙으로서 대외 소통 방식의 전면적인 체질 개선을 촉구했다. 기존의 관행적인 틀에서 벗어나 의회, 국회, 언론과의 유기적이고 적극적인 소통을 일상화해야 한다는 지적이다.

추 시장은 “의회도, 국회도, 언론도 평소에 활발하게 소통해야 한다”고 전제한 뒤, “주요 현안이나 필요성이 있을 때만 뒤늦게 찾아가 설명하는 것은 매우 안일한 행정”이라며 강하게 비판했다. 그러면서 “이러한 일회성 대응 방식만으로는 우리가 원하는 수준의 충분한 이해와 전폭적인 협조를 절대 구할 수 없다”고 꼬집었다.

지역 투자 기업에 대해서 추 시장은 다양한 지원책을 강구하고, 행정처리 속도만큼은 ‘전국 최고 수준’이 돼야 한다고 했다. 추 시장은 최근 지역에 투자하기로 한 기업 사례를 언급하며 “통상적으로 1년 걸리던 것을 한 달, 일주일 만에 처리하는 사례를 만들어야 한다”며 “인허가나 환경 관련 절차를 생략하라는 것이 아니라 필요한 검토와 협의는 하되 일정을 최대한 당겨야 한다”고 강조했다.

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