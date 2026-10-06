3분기 그룹 총수 주식재산 18조 넘게 감소…서정진은 증가액 1위

올해 3분기 국내 주요 그룹 총수 48명의 주식 가치가 전 분기 대비 18조원가량 감소한 것으로 나타났다. 특히 국내 그룹 자산 순위 1·2·3위인 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장 등 3명의 주식평가액만 17조5000억원가량 줄었다.

6일 한국CXO연구소 분석에 따르면 공정거래위원회가 관리하는 대기업 집단의 총수 중 올 9월 말 기준 주식평가액이 1000억원을 넘는 48명의 평가액 총액은 6월 말 134조199억원에서 9월 말 115조4423억원으로 감소했다. 3개월 만에 13.9%(18조5776억원) 줄어든 것이다.

서정진 셀트리온그룹 회장. 셀트리온 제공

총수 48명 가운데 25명은 평가액이 증가했다. 이들의 상승액은 3조4267억원으로 집계됐다. 반면 주식 재산이 감소한 23개 그룹 총수의 추정 금액은 22조42억원에 달했다.

특히, 국내 그룹 자산 1·2·3위 그룹 총수의 주식 재산이 17조5659억원 줄어든 것으로 나타났다. 1위인 이 회장의 주식평가액은 59조1878억원에서 45조9894억원으로 13조1984억원(22.3%↓) 감소했다.

2위 최 회장은 10조8259억원에서 7조6397억원으로 집계, 3개월 만에 3조1862억원가량 줄었다. 정 회장은 7조7577억원에서 6조5764억원으로 1조1813억원(15.2%↓) 이상 감소했다.

주식평가액이 60% 넘게 줄어든 총수도 있다. 이웅열 코오롱그룹 명예회장의 주식평가액은 6500억원에서 2524억원으로 61.2%의 감소율을 보였다.

허창수 GS그룹 명예회장은 주식 가치 증가율 1위를 기록했다. 허 명예회장의 주식평가액은 4158억원에서 6385억원으로 53.6% 상승했다.

증가액 1위는 서정진 셀트리온그룹 회장이다. 서 회장은 주식평가액이 11조8944억원에서 9월 말 12조9316억원으로 1조372억원(8.7%) 늘었다. 보유 주식 수를 늘린 것이 주된 요인이라는 분석이다.

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