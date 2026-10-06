광양항 자동화부두 운영 준비 본격화… YGPA, 운영사 모집 착수

여수광양항만공사는 2029년 개장을 목표로 구축 중인 광양항 3-2단계 자동화 컨테이너부두의 운영사 선정을 위한 모집공고를 6일부터 11월 24일까지 50일간 실시한다고 밝혔다.

광양항 3-2단계 자동화 컨테이너부두는 정부와 공사가 추진하는 항만자동화부두 구축사업으로 4000TEU급 3선석과 2000TEU급 1선석 등 총 4선석, 안벽길이 1300m 규모로 조성된다.

공고 홍보이미지. 여수광양항만공사 제공

특히 이번 사업은 컨테이너크레인(QC), 자동화 야드크레인(ARMGC), 무인이송장비(AGV) 등 핵심 하역장비에 국산 기술이 적용되며, 계획상 QC 8기, ARMGC 32기, AGV 44기가 도입될 예정이다.

아울러 광양항 3-2단계는 정부의 ‘피지컬 AI 항만 전략’의 거점으로 선박 접안 시 안벽배치 계획과 장치장·하역장비 운영을 자동으로 최적화하는 AI 통합운영시스템(TOS)을 도입해 운영 효율성과 안전성을 높일 계획이다.

공사는 이번 공고를 통해 자동화 컨테이너터미널의 안정적 운영 역량과 지속적인 물동량 창출 능력을 갖춘 운영사를 선정할 방침이다. 공고기간 중인 10월 27일에는 사업설명회를 개최해 사업개요와 입찰방법, 참가서류 작성요령 등을 안내하고 참가 희망기업의 이해를 지원할 예정이다.

광양항 3-2단계 자동화부두가 본격 운영되면 자동화 기술을 기반으로 항만운영 효율을 높이고, 초대형 컨테이너선 대응능력을 강화하는 등 광양항의 미래 컨테이너 물류 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대된다.

최관호 사장은 “이번 운영사 모집은 광양항 자동화부두가 시설 구축 단계에서 실제 운영 준비 단계로 전환되는 중요한 출발점”이라며, “우수한 역량을 갖춘 사업자의 적극적인 참여를 기대하며, 선정된 운영사와 충분한 준비기간을 거쳐 2029년 자동화부두가 안정적으로 개장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

운영사 선정과 관련한 세부 참가자격, 평가방법, 임대조건 및 제출서류와 사업설명회 참가 신청 등에 관한 사항은 여수광양항만공사 홈페이지(https://www.ygpa.or.kr/)에 게시되는 공고문과 운영사 선정안내서를 통해 확인할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지