한남희 고려대 교수, 국민체육진흥공단 상임감사 취임

국가스포츠정책위원으로 체육정책 논의에도 참여
한남희 고려대학교 국제스포츠학부 교수가 서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO·이사장 하형주·이하 체육공단) 신임 상임감사로 6일 취임했다.
한남희 신임 상임감사는 스포츠산업 현장과 학계를 두루 경험한 스포츠 전문가다. 스포츠 전문기업인 ㈜조이포스(현 ㈜조이포스플러스) 대표이사를 지내며 스포츠산업 현장에서 실무 경험을 쌓았고, 2016년부터 고려대 국제스포츠학부 교수로 재직하며 스포츠 정책과 산업 분야 연구·교육을 이어왔다.
최근에는 국가스포츠정책위원회 위원으로 활동하며 체육계 주요 현안과 제도 개선을 위한 논의에도 참여했다.
한 상임감사는 이날 취임사에서 국민체육진흥공단의 역할을 충실히 수행하는 데 힘을 쏟겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 “국민체육진흥공단의 일원이 될 수 있어 매우 영광스럽고, 대한민국 체육계에서 차지하는 공단의 역할과 중요성을 잘 이해하고 있다”며 “앞으로 국민체육진흥공단이 본연의 역할에 충실할 수 있도록 현장의 목소리에 귀 기울이는 감사가 되겠다”고 말했다.
한 상임감사의 임기는 2028년 9월까지 2년이다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지