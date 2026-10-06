‘하루 몇 번이 정상일까’…소변량·냄새·색깔 달라졌다면 몸이 보내는 신호

평소와 달리 소변량이나 횟수, 냄새, 거품, 색깔 등에 갑작스러운 변화가 생겼다면 몸 상태를 점검해볼 필요가 있다. 게티이미지뱅크

건강한 성인의 하루 소변량은 보통 1~1.5L 정도이며, 하루 5~7회가량 소변을 보는 것이 일반적이다. 계절과 기온, 수분 섭취량 등에 따라 배뇨 횟수에는 차이가 있을 수 있지만, 평소와 달리 소변량이나 횟수, 냄새, 거품, 색깔 등에 갑작스러운 변화가 생겼다면 몸 상태를 점검해볼 필요가 있다.

특히 소변은 신장과 방광, 전립선 등 비뇨기계 상태를 확인할 수 있는 중요한 단서다. 일시적인 변화일 수도 있지만 반복되거나 다른 증상이 함께 나타난다면 신장질환이나 방광질환 등의 신호일 가능성이 있어 주의가 필요하다.

◆ 소변량 갑자기 줄거나 늘었다면…신장·방광 이상 살펴야

평소보다 소변량이 눈에 띄게 줄었다면 먼저 체액량이 부족한 것은 아닌지 살펴봐야 한다. 의학적으로 이를 ‘핍뇨증’이라고 하며, 하루 소변량이 500mL 이하로 감소하면 신장 자체에 이상이 생길 위험이 커질 수 있다.

소변을 한 번에 보는 양은 줄었지만 화장실에 가는 횟수가 늘고 하루 전체 소변량에는 큰 변화가 없다면 방광이나 전립선 문제를 의심할 수 있다. 소변이 마려운데도 잘 나오지 않거나 소변을 본 뒤에도 아랫배가 팽팽하게 부풀어 오르는 느낌이 있다면 역시 방광이나 전립선 이상 여부를 확인할 필요가 있다.

반대로 소변량이 지나치게 많아지는 경우도 주의해야 한다. 하루 소변량이 3L 이상이면 ‘다뇨증’에 해당한다. 호르몬 이상이나 고혈당, 이뇨제 복용, 염분이 포함된 수액 주사 등 다양한 원인으로 나타날 수 있다.

의료계에서는 신장질환의 경우 신장 기능이 상당히 떨어질 때까지 뚜렷한 증상을 느끼지 못하는 경우도 많은 만큼 정기적인 검사를 통해 신장 상태를 확인할 필요가 있다고 설명한다. 게티이미지뱅크

소변을 보는 횟수가 지나치게 많은 ‘빈뇨’도 주의해야 한다. 하루 8회를 넘거나 소변을 보는 간격이 2시간 이내라면 빈뇨로 볼 수 있다.

갑자기 빈뇨가 시작되면서 잔뇨감, 배뇨 곤란, 소변을 참기 어려운 절박뇨, 소변을 볼 때 아랫배나 요도 주변에 통증이 나타난다면 방광염을 우선적으로 살펴볼 필요가 있다. 방광염이 아니라면 과민성 방광 등 방광 기능의 문제나 전립선 질환이 원인일 수도 있다.

잠을 자다가 소변을 보기 위해 깨는 ‘야간뇨’도 눈여겨봐야 한다. 자다가 2회 이상 소변을 본다면 야간뇨에 해당하며, 만성콩팥병이나 전립샘 비대증이 있는 경우 나타날 수 있다.

◆ 냄새·거품 달라졌다면…탈수부터 신장질환까지 원인 다양

소변의 냄새가 갑자기 달라지는 것도 몸 상태를 살펴볼 수 있는 단서다. 소변에서 암모니아 냄새가 유독 강하게 난다면 탈수로 소변이 농축된 결과일 수 있다. 퀴퀴한 냄새는 간 질환이나 대사장애와 관련될 수 있으며, 달콤한 냄새가 나는 경우에는 당뇨병이 원인일 가능성도 있다.

소변에 거품이 생기는 ‘거품뇨’ 역시 주의해서 볼 필요가 있다. 거품이 생겼다고 해서 모두 단백뇨를 의미하는 것은 아니지만, 작은 거품이 많이 생기고 몇 분이 지나도 쉽게 사라지지 않는다면 소변에 단백질이 섞여 나오는 단백뇨를 의심할 수 있다.

소변의 색깔 역시 중요한 변화 가운데 하나다. 정상적인 소변은 옅은 맥주색을 띠는 경우가 많지만, 검붉거나 피처럼 붉은색을 보인다면 혈뇨를 비롯해 약물이나 음식, 심한 근육 손상 등 여러 원인을 고려할 수 있다. 게티이미지뱅크

단백뇨는 신장질환을 확인하는 중요한 단서 가운데 하나다. 소량의 단백뇨라도 지속적으로 나타난다면 신장 기능이 악화할 가능성이 있는 만큼 소변검사 등을 통해 상태를 확인하는 것이 중요하다.

의료계에서는 신장질환의 경우 신장 기능이 상당히 떨어질 때까지 뚜렷한 증상을 느끼지 못하는 경우도 많은 만큼 정기적인 검사를 통해 신장 상태를 확인할 필요가 있다고 설명한다. 국가건강검진에 포함된 혈액검사와 소변검사, 단백뇨 검사 등을 통해 신장 기능과 관련된 수치를 확인하는 것도 도움이 된다.

◆ 붉거나 갈색으로 변한 소변…혈뇨·신장질환 가능성 확인해야

소변의 색깔 역시 중요한 변화 가운데 하나다. 정상적인 소변은 옅은 맥주색을 띠는 경우가 많지만, 검붉거나 피처럼 붉은색을 보인다면 혈뇨를 비롯해 약물이나 음식, 심한 근육 손상 등 여러 원인을 고려할 수 있다.

혈뇨는 사구체신염을 비롯해 신장이나 방광, 전립선의 종양과 염증 등 다양한 원인으로 나타날 수 있다. 연령이나 성별, 혈뇨가 나타나는 양상에 따라 원인이 달라질 수 있어 단순히 소변 색깔의 변화만으로 판단하기는 어렵다.

갈색 소변은 간 질환과 관련될 수 있으며, 콜라처럼 짙은 색의 소변은 급성신장염 등으로 인해 나타날 수 있다. 특히 소변에서 적혈구가 검출되는 혈뇨가 확인됐다면 외상성 요로계 손상이나 신장·요로 결석, 방광염, 방광암, 신장암 등 다양한 질환 가능성을 확인하기 위한 검사가 필요할 수 있다.

의료계에서는 소변의 색깔이나 양, 냄새, 거품 등의 변화가 반드시 특정 질환을 의미하는 것은 아니지만, 평소와 다른 변화가 반복되거나 통증·배뇨곤란 등 다른 증상이 함께 나타난다면 진료를 통해 원인을 확인하는 것이 바람직하다고 설명한다.

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