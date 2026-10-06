신갈천 물들일 도시재생의 결실…용인시, 24일 ‘신갈오거리 거리축제’ 개최

경기 용인시가 신갈오거리 도시재생사업의 성과와 가치를 시민들과 공유하고 지역사회에 활력을 불어넣기 위한 축제의 장을 마련한다.

용인시는 오는 24일 오전 11시부터 오후 6시까지 기흥구 신갈천(기흥교~갈천교) 일대에서 ‘2026 신갈오거리 도시재생 거리축제’를 개최한다고 6일 밝혔다. 용인시가 주최하고 용인문화재단과 신갈도시재생현장지원센터가 공동 주관하는 이번 축제는 도시재생사업의 성과를 시민과 나누고, 신갈천 주변 상권과 문화자원을 연계해 지역 활성화를 도모하기 위해 기획됐다.

경기 용인시에서 열린 버스킹 공연에서 시민들이 음악을 즐기고 있다. 용인시 제공

행사장에서는 신갈오거리 및 스마트 도시재생사업의 성과를 소개하는 전시·체험 공간이 마련된다. 대형 캔버스 ‘창작 아트월’, ‘자이언트 퍼펫 백두’ 퍼레이드, 어린이 플리마켓 등 다채로운 참여 프로그램도 진행된다. 이번 축제는 일회용품 사용을 줄이기 위해 푸드트럭 및 먹거리 부스에서 다회용기를 활용하는 친환경 방식으로 운영된다.

지역 예술인과 청소년, 대학생 등이 참여하는 문화공연도 풍성하다. 용인문화재단의 ‘아임버스커’와 ‘유스버스커’를 비롯해 단국대 뮤지컬 전공생, 지역 생활문화 동호회의 다채로운 무대가 신갈천 변을 수놓는다. 오후 5시 열리는 기념식에선 가수 알리와 신용재가 무대에 올라 축제 분위기를 끌어올릴 예정이다.

이상일 시장은 “주민과 상인, 예술인 등 다양한 지역 주체가 한데 어우러져 도시재생의 결실을 공유하는 뜻깊은 자리가 될 것”이라고 말했다.

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