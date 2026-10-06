스타벅스 ‘블랙 글레이즈드 라떼’ 누적 3000만잔 돌파

스타벅스 코리아의 가을 시즌 대표 음료인 ‘블랙 글레이즈드 라떼’가 누적 판매량 3000만잔을 돌파했다.

스타벅스 코리아는 2019년 처음 선보인 블랙 글레이즈드 라떼가 매년 가을 시즌마다 판매되며 누적 3000만잔 이상 팔렸다고 6일 밝혔다. 올해는 지난 8월부터 판매를 시작해 현재까지 가을 시즌 음료 가운데 판매량 1위를 기록하고 있다.

사진=스타벅스 코리아 제공

블랙 글레이즈드 라떼는 에스프레소에 마스카포네 치즈 풍미의 글레이즈드 폼을 올리고 모카 드리즐과 번트 카라멜 파우더를 더한 음료다. 출시 이후 ‘블글라’라는 애칭으로 불리며 스타벅스의 가을 대표 메뉴로 자리 잡았다.

재구매 비중도 높은 것으로 나타났다. 올해 블랙 글레이즈드 라떼를 구매한 고객 3명 중 1명은 두 차례 이상 제품을 구매했으며, 재구매 고객 가운데 절반 이상이 20·30대였다.

스타벅스는 글레이즈드 폼을 활용한 메뉴도 확대하고 있다. 지난해 처음 출시한 ‘말차 글레이즈드 티 라떼’는 판매 기간을 두 차례 연장하며 350만잔이 판매됐으며, 지난달 29일 재출시됐다. 쌉싸름한 말차에 글레이즈드 폼과 번트 카라멜 풍미를 더한 제품이다.

올해 8월에는 ‘호지 글레이즈드 티 라떼’를 선보였고, 9월에는 블랙 티에 글레이즈드 폼과 알로에 토핑을 더한 ‘글레이즈드 폼 블랙 티’를 새롭게 출시했다. 커피뿐 아니라 말차와 호지차, 블랙티 등으로 글레이즈드 음료 라인업을 넓힌 것이다.

스타벅스는 오는 14일까지 리워드 전 회원을 대상으로 ‘데일리 커피 스탬프 챌린지’도 진행한다. 행사 기간 커피 음료 또는 원두를 구매해 커피콩 스탬프 3개를 모으면 글레이즈드 음료 1+1 쿠폰을 받을 수 있다.

최현정 스타벅스 식음개발담당은 “글레이즈드 폼 음료를 올해 더욱 다양한 조합으로 기획했다”며 “계절마다 고객들이 기다리고 다시 찾는 차별화된 음료를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지