CJ더마켓, 공식 마스코트 공개…고객 참여로 이름 짓는다

CJ제일제당의 공식 자사몰 ‘CJ더마켓’이 공식 마스코트를 선보이고 고객과의 소통 강화에 나선다.

CJ제일제당은 CJ더마켓 고객들의 장보기를 함께할 공식 마스코트를 공개했다고 6일 밝혔다. 친근한 캐릭터를 활용해 상품과 혜택, 서비스를 보다 쉽게 알리고 자사몰만의 차별화된 쇼핑 경험을 제공한다는 계획이다.

새 마스코트는 ‘맛있는 것을 좋아하는 장보기 메이트’를 콘셉트로 제작됐다. CJ더마켓 모바일 앱에서 상품과 혜택을 안내하고, 고객 취향에 맞춰 먹거리 조합 등을 추천하는 쇼핑 파트너 역할을 맡는다.

마스코트는 햇반과 비비고 만두, 스팸 등 다양한 먹거리가 있는 가상의 공간 ‘더마켓 빌리지’를 배경으로 만들어졌다. 별똥별처럼 마을에 떨어진 작은 외계 생명체가 주민들을 관찰하며 장보기의 달인으로 성장했다는 세계관을 담았다.

통통한 볼살과 앞니를 통해 먹성과 친근한 이미지를 강조했으며 CJ더마켓의 대표 색상인 초록색 장바구니를 항상 메고 다니도록 디자인했다. 캐릭터 개발에는 스튜디오 ‘허쉬위쉬’가 참여했다.

CJ더마켓은 마스코트 공개를 기념해 고객이 직접 이름을 제안하는 ‘더마켓 신입생 작명소’ 이벤트도 진행한다. 오는 21일 자정까지 CJ더마켓 고객이라면 누구나 마스코트 이름을 제안하고 후보 이름에 투표할 수 있다.

참여 고객을 대상으로 한정판 굿즈도 제공한다. 오는 21일 오후 2시부터 선착순으로 신청을 받아 마스코트 인형 키링과 리유저블 백 등 총 2000개의 굿즈를 증정한다.

CJ제일제당 관계자는 “CJ더마켓을 대표하게 될 마스코트의 이름을 고객들과 함께 만든다는 점에서 의미가 크다”며 “향후 마스코트를 자사몰 서비스와 프로모션, 콘텐츠 등에 폭넓게 활용해 고객과의 소통을 강화하겠다”고 말했다.

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