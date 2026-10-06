12개국 IP로 금융권 노렸다… 금감원 '공격 주소' 19개 특정

금융당국이 인공지능(AI) 에이전트를 활용한 것으로 추정되는 금융권 해킹 공격과 관련해 인터넷주소(IP) 19개를 특정한 것으로 알려졌다.



6일 금융당국과 금융권 등에 따르면, 금융감독원 디지털리스크분석팀은 이번 금융권 해킹 사고 관련 공격자 IP 19개를 지목했다.

신한은행에 이어 KB국민은행, 하나은행 등 국내 주요 시중은행에서 전방위적인 인공지능(AI) 해킹 공격으로 고객정보가 유출되는 사고가 발생하면서 금융권 보안에 비상이 걸렸다. 우리은행과 NH농협은행의 경우 최근 외부 비인가자의 해킹 시도가 있었으나, 자체 침입 방지 시스템이 작동해 현재까지 파악된 정보 유출은 없는 것으로 전해졌다. 사진은 지난 4일 서울 시내에 설치된 여러 은행 ATM기. 연합뉴스

IP 소재 지역은 12개국에 달했다.



미국, 일본, 홍콩(중국), 싱가포르, 베트남, 태국, 말레이시아, 스페인, 일본, 라트비아, 스웨덴, 독일 등이었다.



미국발 IP가 5개로 가장 많았고, 일본과 스웨덴, 독일은 각 2개씩 중복이 있었다. 국내 IP도 1개 있었다.



국적 불명의 해커가 추적을 방해하기 위해 다양한 국적의 IP로 우회 침투, 금융회사 시스템 내 여러 서비스를 탐색하다 취약점을 발견하고 집중 공격에 나선 것이다.



금감원은 신한은행을 비롯한 일부 은행에 비정상적 경로로 접근해 고객 개인정보를 빼내 간 IP를 토대로 공격자 IP 범위를 좁힌 것으로 전해졌다.



금감원은 이 공격자 IP 목록을 전 금융권에 배포해 오는 8일까지 자체 점검과 미흡 사항 조치를 마쳐달라고 요청했다.



금감원은 공문을 통해 "외부에 노출된 IT(정보기술) 자산과 서비스를 면밀히 식별하고 취약점을 점검·조치해주기를 바란다"며 "침해 경로로 악용될 수 있는 대외 시스템의 인증·인가·검증 기능 등을 확인해주기를 바란다"고 당부했다.



아울러 ▲ 공유된 공격자 IP를 차단했는지 ▲ 공격자 IP에 따른 침해 시도나 피해가 있었는지 ▲ 사이버 위협과 침해 시도의 조기 탐지·대응을 위한 실시간 보안 관제 체계를 운영 중인지 등을 묻는 12개 항목의 '체크리스트'를 배포했다.



금융회사들은 기간과 범위를 넓혀 자체 점검을 지속 중이다.



인터넷전문은행인 토스뱅크의 경우 올해 7∼8월뿐 아니라 일찍이 1월에도 당국이 지목한 일부 공격자 IP를 통해 비정상적 접근 시도가 있었던 것으로 파악했다.



일부 보안업계 관계자들은 이번 해킹을 중국발(發) 공격으로 추정하는 분위기다. 지난 7월 공개된 중국어 기반 AI 침투 테스트 도구가 사용된 흔적이 발견됐기 때문이다.



다만, 당국 차원에선 공격자 IP 국적을 공유했을 뿐, 특정 국가발 해킹 의심 정황을 구체적으로 언급하지는 않고 있다.



금융권 관계자는 "금융당국과 금융보안원 등의 조사와 경찰 수사 결과가 나오는 데는 상당 시일이 걸릴 것"이라며 "그 전에 어느 나라 해커의 소행인지 속단하기는 어려울 것"이라고 말했다.

<연합>

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