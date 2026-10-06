제주 전복어선 선장 추정 실종자 발견…"호흡·맥박 없어"

제주 해상에서 발생한 조기잡이 어선 전복사고의 선장 B(58)씨로 추정되는 실종자가 사고 이틀째인 6일 발견됐다.



제주지방해양경찰청에 따르면 이날 오전 9시 6분께 구조대 2명이 전복된 경남 사천 선적 29t급 근해자망어선 A호에 대한 선내 수중 수색 중 선실 입구에서 한국인 추정 실종자를 발견했다. 발견 당시 호흡과 맥박은 없는 상태다.



해경은 발견된 실종자를 함정으로 인양한 후 헬기를 통해 도내 의료기관으로 옮길 예정이다.



A호는 앞서 전날 오전 3시 4분께 제주시 한경면 차귀도 북서쪽 약 65㎞ 해상에서 전복됐다.



승선원 11명 가운데 인도네시아인 8명과 베트남인 1명 등 9명은 인근 어선에 구조됐지만 한국인 선장 B씨와 인도네시아인 선원 C(27)씨는 실종됐다.



해경은 이날 함정·선박 8척(해경 6, 해군 1, 어업지도선 1)과 항공기 2대(해경 1, 공군 1)를 투입해 실종된 인도네시아인 선원 C씨에 대한 수색을 이어가고 있다.

<연합>

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