“계량기 안 보여”…‘나혼산’ 김민 조작 논란에 한전 현장 직원 등장

MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에서 배우 김민의 출연분을 둘러싸고 방송 연출 의혹이 제기된 가운데, 자신을 한국전력공사 현장 직원이라고 소개한 누리꾼이 발전기 사용과 관련해 해석을 내놨다.

지난 2일 방송된 ‘나 혼자 산다’에서는 김민이 경기도 동두천에 있는 약 90년 된 구옥에서 생활하는 모습이 공개됐다. 김민은 직접 발전기를 돌려 전기를 공급하고 낡은 바닥을 시멘트로 보수하는가 하면, 장작불에 고기를 굽고 목공 작업과 무술 수련을 하는 등 독특한 일상을 선보여 눈길을 끌었다.

MBC ‘나 혼자 산다’ 방송화면 캡처

김민은 해당 주택이 자신의 소유가 아니라 가족과 오랫동안 알고 지낸 지인의 집이라고 설명했다. 해외를 오가는 집주인이 비워둔 공간을 자신이 국내에 머무는 동안 이용하고 있다는 취지였다.

그러나 방송 이후 일부 온라인 커뮤니티에서는 주택의 모습과 발전기 사용을 근거로 ‘방송을 위해 공간을 꾸민 것 아니냐’는 의혹이 나왔다. 특히 한 누리꾼은 올해 7월 촬영된 것으로 표시된 로드뷰와 방송 화면을 비교하며 마당의 상태와 일부 공간의 모습이 달라졌다고 주장했다. 당시 로드뷰에는 풀이 무성한 모습이었지만 방송에서는 마당이 정돈돼 있고 별도의 공간이 마련돼 있다는 점을 근거로 촬영 전 정리가 이뤄진 것 아니냐는 추측이 제기됐다.

MBC ‘나 혼자 산다’ 방송화면 캡처

발전기 사용 역시 논란의 대상이 됐다. 주변에 전봇대와 전선이 확인되는 만큼 일반 전기를 사용할 수 있는데도 굳이 발전기를 사용하는 이유가 무엇이냐는 의문이었다. 방송 화면에 냉장고와 스피커 등 전자제품이 등장했다는 점도 의혹을 키웠다.

그러나 이후 관련 영상에는 자신을 한전 현장직 직원이라고 밝힌 누리꾼의 댓글이 등장했다. 이 누리꾼은 방송 화면을 근거로 “주택까지 전기를 연결하는 인입선과 계량기함은 남아 있지만 내부에 실제 전력량계는 보이지 않는다”고 주장했다.

그러면서 과거 해당 주택을 사용하던 사람이 장기간 집을 이용하지 않으면서 전기 사용계약을 해지하고 계량기를 철거했을 가능성을 제시했다. 인입선과 계량기함이 남아 있더라도 현재 전기 사용계약이 체결돼 있지 않다면 실제 전력이 공급되지 않을 수 있다는 설명이다.

MBC ‘나 혼자 산다’ 방송화면 캡처

이 경우 전기 사용을 새로 신청할 수 있는 상태지만, 김민이 일시적으로 이용하는 공간인 만큼 별도의 전기 사용 신청을 하지 않고 발전기를 사용했을 가능성이 있다는 것이다.

다만 해당 댓글 작성자가 실제 한전 직원인지 여부는 확인되지 않았다. 계량기 철거 여부나 해당 주택의 전기 사용계약 상태 역시 한국전력공사가 공식적으로 확인한 내용은 아니다.

한편 김민의 출연분은 방송 직후 높은 관심을 받았다. 해당 회차 시청률은 전국 기준 6.0%로 직전 회차보다 2.5%포인트 상승했고, 수도권 최고 시청률은 8.4%를 기록했다.

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