이수영, “아들 백혈병 진단”…라디오 DJ 활동 잠정 중단

가수 이수영. 소속사 뉴에라프로젝트 제공

가수 이수영이 백혈병 진단을 받은 자녀를 돌보기 위해 진행 중인 라디오 프로그램에서 당분간 자리를 비운다.

5일 이수영은 CBS 음악FM ‘이수영의 12시에 만납시다’ 공식 홈페이지를 통해 추석 연휴 이후 라디오를 진행하지 못한 이유를 밝혔다. 그는 “추석 연휴 전에 아이가 갑자기 아파서 병원에서 검사를 받던 중 급성 T세포 림프모구 백혈병 진단을 받아 입원하게 됐다”고 말했다.

이수영은 “예상 치료 기간이 워낙 길고 특히 초반에는 집중적인 항암 치료가 이어져서 아이에게서 한시도 눈을 뗄 수 없는 상황”이라며 “당분간 부득이하게 ‘이수영의 12시에 만납시다’ 진행을 쉬어가기로 했다”고 설명했다.

또한 그는 “여러분을 만나지 못하게 돼 아쉽고 죄송한 마음이 앞서지만, 지금은 그 무엇보다 한 아이의 엄마로서 아이가 힘든 치료 과정을 잘 이겨낼 수 있도록 곁에서 지켜주어야 할 때라고 생각했다”며 “어렵게 내린 결정인 만큼 너그러운 마음으로 이해해 주시기를 간곡히 부탁드린다”고 당부했다.

투병 중인 자녀의 근황도 전했다. 이수영은 “어린 나이에 감당하기 힘든 검사와 치료가 이어지고 있지만, 놀랄 만큼 씩씩하고 대견하게 잘 견뎌내고 있다”며 “그 모습을 곁에서 지켜보며 저 역시 마음을 다잡고 하루하루를 함께 잘 버텨내려고 애쓰고 있다”고 말했다.

그러면서 “갑작스러운 소식을 전하게 돼 많이 놀라고 걱정하셨을까 송구한 마음”이라며 “청취자분들과 팬 여러분께서 아이가 잘 이겨낼 수 있도록 함께 기도해 주신다면 감사하겠다”고 전했다. 이어 “건강한 모습으로 인사드릴 그 날을 기다리겠다”고 덧붙였다.

한편 2017년부터 ‘12시에 만납시다’ 디제이(DJ)를 맡아 약 9년간 자리를 지켜온 이수영은 2010년 10세 연상의 남편과 결혼해 2011년 아들을 얻었다.

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