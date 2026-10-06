지연수, 팔 부상에 곰탕집 퇴사…"근육이 다 찢어져"

방송인 지연수가 팔 부상으로 근무하던 곰탕집을 퇴사했다고 밝혔다.

5일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 '제주도 선물 당첨자 발표!!! 꼭 확인하세요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

지연수. 유튜브 캡처

영상에는 지연수가 자신의 유튜브 채널을 통해 팬들과 소통하는 모습이 담겼다.

지연수는 팔 부상으로 최근 근무하던 곰탕집을 퇴사했다고 고백했다. 그는 "오른쪽 팔 부상으로 인해 퇴사했다. 당분간 휴직 상태"라며 "내가 계속 통증이 있던 상태에서 물리치료만 받았다. 그러다 제대로 치료받으러 갔더니, 근육이 다 찢어져서 일을 하면 안 되는 상태"라고 설명했다.

지연수는 다른 일을 찾고 있다고 전했다. 그는 "그래도 난 틈틈이 아르바이트를 찾고 있다. 걸어서 10분 거리에 있는 아르바이트를 검색하면서 이력서를 넣는 중"이라고 했다.

지연수는 "웨딩숍에서 일할 때 드레스 피팅하면서 팔을 계속 당기지 않냐. 그때 무리가 된 상태에서 일하다 보니, 누적이 됐던 게 터진 느낌"이라며 당분간 치료에 집중하겠다고 전했다. 그러면서 "전 놀지 않을 거다"라고 강조했다.

<뉴시스>

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