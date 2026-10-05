4대 과기원 수시 지원 ‘역대 최대’

한국과학기술원(KAIST) 등 국내 4대 과학기술원의 2027학년도 수시 전형 지원자가 처음으로 3만명을 넘어서며 역대 최대 규모를 기록했다. 인공지능(AI) 전공 신설과 반도체 계약학과 선호도 증가가 영향을 끼친 것으로 분석된다.

한국과학기술원(KAIST). KAIST 제공

5일 종로학원에 따르면 4대 과기원의 2027학년도 수시 전형에 원서를 접수한 지원자는 3만3349명으로, 2026학년도 2만4423명보다 36.5%(8926명) 늘었다. 2022학년도 1만3315명과 비교하면 5년 만에 2.5배 수준으로 증가했다.

대학별 증가폭은 대구경북과학기술원(DGIST)이 48.9%로 가장 컸고, 울산과학기술원(UNIST) 41.6%, 광주과학기술원(GIST) 36.2%, KAIST 20.1% 순이었다. 4개 과기원 평균 경쟁률은 16.13대 1로, 전년(14.14대 1)보다 상승했다. 모집 인원이 2026학년도 1727명에서 2027학년도 2067명으로 19.7%(340명) 늘었는데, 지원자 증가폭이 더 빨라 경쟁률이 올라간 것이다. 학과별 경쟁률은 DGIST 일반전형 기초학부 42.29대 1, UNIST 일반전형 경영계열 30.24대1, DGIST 학교장추천 기초학부 28.10대 1, UNIST 그릿(GRIT)인재전형 24.80대 1 순이었다.

과기원 지원자 급증의 원인으로는 AI 관련 학과 신설로 인한 모집정원 확대, 반도체 학과 선호도 증가 등이 꼽힌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지