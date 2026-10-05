학생수 절벽에도… 수도권 대학만 ‘홀로 증가’

지난 25년간 인구 감소로 인한 학생 수 감소가 뚜렷한 것으로 나타났다. 전체 학제 중에서 학생 수가 늘어난 건 대학이 유일했는데, 수도권 대학에서 증가한 학생 수가 견인했다. 전문대학은 초중고교와 마찬가지로 학생 수가 감소했고 통폐합 여파로 학교 수도 줄었다.



교육부와 한국교육개발원(KEDI)이 5일 발간한 ‘데이터로 읽는 우리 교육’ 15호에 따르면 대학 재적 학생 수는 2000년 185만6927명에서 올해 3만7589명(2.0%) 늘어난 189만4516명이었다. 수도권 대학 재학생이 12만8359명 늘어난 영향이다. 비수도권 대학은 1117만2052명에서 108만1282명으로 오히려 9만770명(7.7%) 감소했다. 전체 재적 학생 중 수도권과 비수도권 대학이 차지하는 비중은 37대 63에서 43대 57로 달라졌다.

사진=연합뉴스

대학 개수도 2000년 191개교에서 4개교 늘었다. 일부 전문대학이 4년제 대학으로 전환된 영향이다. 대학 수는 2011년 202개로 정점을 찍고 통폐합 여파로 줄어들고 있다. 전문대를 비롯한 초중고교의 경우, 비수도권에서 학교 수와 학생 수가 크게 줄었고 학교 규모도 줄었다.



전문대학은 2000년 158개교였는데 올해 126개교로 축소됐고, 학생 수는 91만3273명에서 50만4897명으로 감소했다. 전문대학 교원 수는 2000년 3만8942명에서 3만7065명으로 줄었다. 수도권 전문대학 교원 수는 1553명 증가했는데, 학생 수가 많은 대학일수록 교원 수가 증가하거나 감소 폭이 작았다.



2000년 대비 올해 초중고 모든 학교급의 학생 수는 줄었지만 교원 수는 늘었다.

초등학교 학급당 학생 수는 35.8명에서 18.6명으로, 중학교는 38.0명에서 24.5명으로, 고등학교는 42.7명에서 23.1명으로 줄었다. 교원 1인당 학생 수는 초등학교 28.7명에서 11.6명, 중학교 20.1명에서 11.5명으로, 고등학교 19.9명에서 10.0명으로 줄었다. 전국 초중고 교원 수는 2000년 33만6940명에서 올해 43만6264명으로 늘었다. 교원 평균 연령은 38.9세에서 42.3세로 증가했다.

초등학교에서 한 학급당 학생 수가 20명 이하인 학급 비율은 2000년 11.9%였지만 올해 48.8%로 증가했고, 36명 이상인 학급은 68.9%에서 0.04%로 급감했다. 학생 수가 20명 이하인 ‘소규모 학급’ 비율은 중학교는 2.7%에서 15.8%, 고등학교는 1.4%에서 28.9%로 크게 올랐다.



학교 단위의 소멸도 심각하다.



올해 전국 초중고교 5곳 중 1곳은 전교생이 60명 이하인 ‘소규모 학교’였는데, 비수도권 지역 3곳에서는 관할 학교 40% 이상에서 전교생이 60명보다 적었다.



전국 초중고교 1만1890개교 중 2284교(19.2%)가 소규모 학교였다. 전국에서 이 비율이 가장 높은 지역은 전남으로 전체 818개 학교 중 385개교(47.1%)가 소규모 학교였다. 강원은 623개교 중 281개교로 45.1%, 전북은 740개교 중 307개교 41.5%로 뒤를 이었다. 경북 37.4%, 충남 35.4%, 충북 31.0%, 경남 25.8%까지 7개 비수도권 지역이 전국 초중고등학교 소규모 학교 비율의 평균(19.2%)을 웃돌았다.



학생 수 감소 폭은 비수도권 초등학교에서 가장 크게 나타났다.



2000년 비수도권 초등학생 수는 212만5798명이었지만, 올해 110만4791명으로 절반가량으로 축소됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지