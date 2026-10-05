이란發 테러 우려에… 美 전략폭격기 英 기지서 전량 철수

영국 내 공군기지에 주둔하며 이란 공격에 활용하던 미군 전략폭격기가 모두 미국 본토로 철수했다. 이란발 테러 우려가 증폭하고 있기 때문이다. 한동안 줄어든 호르무즈해협 내 선박 피격이 늘고, 예멘 정부군과 친이란 예멘 반군 후티 간 대규모 지상전이 개시되는 등 중동 정세가 악화하는 상황에서 미국의 대응력이 약화할 수 있다는 지적이 나온다.



미 유럽사령부는 4일(현지시간) 성명을 통해 “영국 공군 페어퍼드기지에 배치됐던 항공기들이 미국 내 원래 주둔지로 복귀하고 있다”며 “미 공군 폭격기는 전 세계적인 전력 대비태세와 작전상 필요를 지원하기 위해 세계 각지에서 일상적으로 작전을 수행한다”고 밝혔다.

美 본토로 대피 지난달 27일(현지시간) 영국 남서부 글로스터셔주의 페어퍼드기지 활주로에 미 공군의 B-1 폭격기가 주기돼 있다. 페어퍼드기지는 대이란 작전 거점이었으나 최근 테러 위협 이후 미군은 기지에 배치돼 있던 폭격기를 본국으로 재배치했다. 페어퍼드=AFP연합뉴스

페어퍼드기지는 올해 2월 이란 전쟁 시작부터 미군의 B-52와 B-1 폭격기 수십 대가 운용된 곳으로 알려졌다. 지난 7월 B-52 6대가 전량 철수하면서 최근까지는 B-1 12대만 남아 있었는데, B-1 전력도 완전히 철수한 것이다. 군용기 움직임을 추적하는 민간단체인 ‘군용기 추적 연합’은 앞서 이날 폭격기 편대가 대거 페어퍼드기지를 떠난 모습을 포착했다.



미군은 미 공군 폭격기들의 신속한 철수를 촉발한 새로운 정보가 구체적으로 무엇인지는 밝히지 않았다. 철수한 폭격기 가운데 일부는 통상적인 병력 순환 배치의 일환으로 지난주에 막 도착한 것들이어서 최근 1∼2일 내 들어온 정보가 이번 철수를 촉발했다는 관측이 가능하다. 한 미국 당국자는 뉴욕타임스(NYT)에 새로운 정보는 3주 전 처음 포착된 것과 동일한 위협 경보의 일부이지만, 지난 24시간 사이 구체적인 정보와 긴박감이 급격히 커지면서 지휘관들이 우려하게 됐다고 설명했다.



앞서 영국 경찰은 지난달 27일 페어퍼드기지 인근에서 영국 국적 남성 5명을 폭발물 및 테러 관련 혐의로 체포한 바 있다. 경찰은 며칠 뒤 테러 공격을 모의한 혐의로 영국·이란 이중국적자 1명도 체포했다. 영국, 미국, 이스라엘은 모두 이 사건에 이란이 개입했을 가능성을 제기하고 있다. 하지만 이란은 관련 의혹을 전면 부인했다.



NYT는 이란 배후설과 관련해 이란이 러시아의 하이브리드전 모델을 차용하고 있다는 정황을 주목했다. 이란이 정보기관과 직접적 연결고리가 없는 ‘일회성 요원’을 온라인으로 포섭해 배후가 불분명한 테러를 저지른다는 주장이다.

지난달 27일(현지 시간) 영국 페어포드 기지에 주기된 미군 B-1 폭격기. AP연합뉴스

미군이 전략폭격기 전력을 후방으로 물리는 시점에 중동의 군사적 긴장은 높아지고 있다. 한동안 줄어들던 호르무즈해협에서의 선박 공격이 지난달 말부터 다시 늘어나고 있는 것으로 보고되고 있다. 영국 해사무역작전국(UKMTO)은 지난달 28일 이후 호르무즈해협 주변에서 선박 피격 7건이 보고됐다고 전했다.



호르무즈해협 대체항로인 홍해 주도권을 둘러싸고 예멘에서는 전면전 가능성이 고조되고 있다. 라샤드 알알리미 예멘 대통령지도위원회 위원장은 이날 TV연설에서 “오늘 남은 영토를 탈환하고 국가와 국가기관의 권한을 전국 영토 전체로 확대하기 위한 군사작전의 시작을 선언한다”고 밝혔다. 후티가 정부군이 장악한 남서부 도시 타이즈로 향하는 주요 보급로를 차단하며 사실상 도시를 포위하자 총반격을 선언한 것이다.



폭격기 철수는 미군의 중동 대응에 일정 부분 부담으로 작용할 수 있다는 분석이 나온다. 미국은 현재 해당 지역에서 작전 중인 조지 H W 부시함과 워싱턴함에 11월 항공모함 시어도어루스벨트함과 상륙준비단 마킨아일랜드함을 합류시켜 작전 수행에 나선다는 계획이다.

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