합참 "北 국경선 요새화 작업으로 DMZ 지뢰 폭발 최종 확인"

합동참모본부가 지난달 21일 서부전선 비무장지대(DMZ)에서 발생한 지뢰 폭발 사고와 관련해 북한이 이른바 '국경선 요새화 작업'을 위해 군사분계선(MDL) 이남에 매설한 북한군 지뢰가 폭발 원인이라고 최종 판단했다.

권대원 합참 차장(육군 중장)은 5일 용산 국방부 청사에서 가진 DMZ 지뢰폭발 사고 최종 조사결과 브리핑에서 "유엔사 공동조사 결과와 과학적 근거에 의거 북한이 소위 국경선 요새화 작업을 빌미로 MDL 이남에 설치한 수지반보병지뢰에 의해 MDL 이남에서 정상적인 DMZ 작전을 수행하던 우리 장병이 큰 부상을 당한 것으로 최종 판단했다"고 밝혔다.

권 차장은 "합동 현장조사 T/F는 지난 9월 26일부터 29일까지 유엔사와 공동으로 현장조사를 마쳤다"며 "오늘 발표는 유엔사 공동 현장조사 결과와 지난 10월 2일 접수한 국립과학수사연구원의 감정 결과를 토대로 폭발 현장에 대한 최종 수사 결과"라고 설명했다.

합참에 따르면 지난달 29일 현장조사 과정에서 실제 북한군 수지반보병지뢰가 추가로 발견됐다. 인근에서는 1차와 2차 폭발 지점도 확인됐다.

권 차장은 "9월 29일 최종 조사간 실제 북한군 수지반보병지뢰를 추가로 발견했고, 인근에서 1차 폭발, 2차 폭발 지점도 확인했다"며 "유엔사와 합동정보조사팀은 최종적으로 GPS를 이용해 3개 지점이 MDL 이남 10여m로 확인돼 정전협정을 위반한 것으로 판단했다"고 말했다.

지뢰 종류와 소유 주체도 국립과학수사연구원 감정을 통해 확인됐다고 밝혔다.

권 차장은 "1, 2차 성분검사 간 TNT와 갈색 이물질, 열경화성 수지 성분들을 발견해 북한군 수지반보병지뢰로 확인했다"며 "보다 정확하게 하고자 부상자들의 몸에서 나온 파편과 과거 임진강에서 수거한 북한 수지반보병지뢰와 비교 감정해 동일하다는 사실을 재확인했다"고 밝혔다.

군은 지뢰가 자연적으로 유실된 것이 아니라 인위적으로 매설됐다고 판단했다.

권 차장은 "9월 21일 작전 당시 개척조가 발견한 지뢰가 5~10㎝가량 매설됐다고 진술했다"며 "9월 29일 최종 조사 간 발견한 새로운 북한 수지반보병지뢰도 3㎝가량 매설됐던 것으로 확인했다"고 설명했다.

이어 "유엔사도 해당 지뢰는 인위적으로 위치시킨 것이며, 설치 시기는 12개월 이전으로 평가했다"며 "실제 발견 지뢰와 폭발된 지뢰 화구의 간격 및 열간 거리를 고려 시 유실 지뢰가 아닌 매설된 전형적인 북한군 지뢰로 판단했다"고 강조했다.

합참은 북한이 정전협정을 위반해 MDL 이남에 설치한 지뢰지대를 이날 제거했다고 밝혔다.

권 차장은 "우리 군은 이번 지뢰 폭발의 원인이 되고 유엔사가 정전협정 위반으로 인정한 MDL 이남의 북한군 지뢰지대를 오늘 오후 12시51분경 제거했다"고 말했다.

이어 "이번 작전의 목적은 북한이 정전협정을 위반해 MDL 이남에 설치한 지뢰지대를 제거하는 것"이라며 "유엔사와 긴밀히 공조를 통해 정전협정을 준수하고 우발적 충돌 방지를 위한 대책을 강구한 가운데 안전하게 수행됐다"고 설명했다.

우리 군은 북한이 MDL 이남에 설치한 지뢰를 스스로 제거하지 않을 경우 지뢰 제거 작전을 지속 실시한다는 방침이다.

권 차장은 "북한이 MDL 이남에 설치한 지뢰지대에 대해 자발적으로 제거하지 않을 경우 비무장지대의 평화와 우리 장병의 안전을 위해 MDL 이남에 설치한 지뢰 제거 작전을 지속 수행해 나갈 것"이라고 밝혔다.

합참 작전부장 양진혁 육군 소장이 5일 오후 서울 국방부 브리핑실에서 25사단 DMZ 지뢰 폭발상황 관련 합참 합동 현장조사 TF 최종 조사결과 발표 브리핑에서 북한군의 지뢰 종류를 설명하고 있다.

또한 북한을 향해 "이번 지뢰 폭발로 부상당한 우리 장병들에 대한 진심 어린 사과와 정전협정을 위반해 설치한 지뢰들을 즉시 제거할 것을 강력하게 촉구한다"고 말했다.

한편 이번 사고로 작전병력 18명 가운데 중상자 2명과 경상자 1명이 발생했으며, 이들은 현재 입원 치료를 받고 있다. 최초 진료 후 퇴원한 15명 중 2명은 추가 외진 진료를 받았다. 13명은 필요할 경우 의료 지원을 받을 수 있도록 관리하고 있다고 합참은 설명했다.

<뉴시스>

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