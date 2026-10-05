배성재, 12월 아빠 된다 "나 1g도 안 닮았으면"

아나운서 출신 방송인 배성재가 올 12월 태어나는 2세에 대한 바람을 전한다.

오는 6일 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 배성재, 김다영 부부가 출연한다.

이날 방송에서는 부부의 2세 계획이 공개된다.

배성재는 아이가 누굴 닮았으면 좋겠냐는 MC들의 질문에 "나는 1g도 안 닮았으면 좋겠다"고 고백했다. 김다영도 "오빠가 나를 복사한 아이를 원한다. 자기 유전자는 하나도 안 들어갔으면 좋겠다고 했다"고 밝힌다.

3년간 비밀연애 후 깜짝 결혼을 발표했던 부부의 연애 스토리도 공개될 예정이다.

김다영은 연애 당시 주변의 시선을 피해 2년 동안 룸식당에서 데이트했다고 밝혀 모두를 놀라게 한다. 뒤이어 배성재는 김다영에게 프러포즈하기 위해 스페인에서 직접 반지를 공수한 스토리를 털어놓는다.

국내에서 반지를 사면 결혼 소문이 날까 두려웠던 배성재는 스페인 여행 중 프러포즈 반지를 구매해 관세까지 납부했다고 밝혔다.

배성재, 김다영 부부의 비밀연애 스토리는 오는 6일 오후 8시30분 방송되는 '옥탑방의 문제아들'에서 공개된다.

<뉴시스>

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