서초, 고립가구에 ‘스마트 통합돌봄’

서울 서초구가 ‘AI 스마트 반려로봇’과 ‘스마트 요화학분석기’를 활용한 스마트 통합돌봄사업을 시범운영한다.



4일 구에 따르면 이번 사업은 12월까지 진행되며 서초복지돌봄재단이 추진 중인 ‘통합돌봄 특화사업 서초 온(溫) 돌봄’을 확대해 고독사 위험이 높은 저소득 1인가구와 만성질환 보유 건강위험군의 정서·건강·안전관리를 더욱 강화하기 위해 마련됐다.



먼저 ‘AI 반려로봇’은 홀로 사는 어르신의 정서적 버팀목 역할을 하던 초기 버전에서 건강·안전관리 기능까지 더한 스마트 플랫폼으로 진화했다. 고립가구의 규칙적인 신체활동을 유도하는 건강 체조 프로그램, 약물 복용 알림, 낙상에 대비한 응급 호출 기능도 갖췄다.



특히 24시간 관제센터와 연계해 지원 대상자의 생활패턴과 반응 데이터를 확인하며 평소와 다른 이상징후가 감지되면 동주민센터 돌봄 담당자와 보호자에게 알려 보다 신속하게 대응할 수 있게 됐다.



아울러 고혈압, 당뇨, 신장질환 등 만성질환으로 정기적인 건강관리가 필요한 통합돌봄 대상자 80가구를 대상으로 스마트 요화학분석기 ‘요체크’를 지원한다.



가정에서 정기적인 소변검사를 실시해 단백뇨, 당뇨 등 11가지 주요 건강지표를 측정하는 건강 모니터링 시스템으로, 검사 결과는 전용 모바일 앱과 관리자 대시보드로 실시간 자동 전송되어 이용자, 보호자, 담당자가 함께 관리하게 된다.

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