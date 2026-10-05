빨라진 독감 유행… “고위험군 접종 서둘러야”

올해 인플루엔자(독감) 유행이 예년보다 훨씬 일찍 시작되고 기간도 길어진 것으로 나타났다.



4일 서울시보건환경연구원에 따르면 환자와 하수 검체를 검사한 결과 독감 환자는 8월 말(35주차)부터 늘기 시작해 지난해보다 3주 빨라졌으며 코로나19 발생 이전인 2019년과 비교하면 11주나 빨리 증가했다. 하수 조사에서는 이보다 더 빠른 7월 말(31주차)부터 바이러스가 검출되기 시작해 지난해보다 6주 일찍 발견되었다. 연구원은 서울지역 호흡기 감염병 발생 동향을 파악하기 위해 연중 호흡기 증상이 있는 환자의 검체를 검사하고, 하수에 섞여 나오는 바이러스를 분석해 감염병 유행 양상을 살피고 있다.



연구원은 “최근 독감은 유행 기간이 길어지는 데다 전 연령대에서 발생하고 있어 어린이, 임신부, 어르신 등 고위험군은 주의가 필요하다”고 설명했다.



현재 유행하는 독감 바이러스는 A형(H1N1)으로, 환자 검체와 하수 검체 모두에서 검출량이 늘어나고 있다. 지난 1년간(2025~2026년) 독감 유행 기간은 16주로, 그 전해(2024~2025년, 5주)보다 3배 이상 길게 이어졌다.



박주성 서울시보건환경연구원장은 “연구원은 질병관리청과 함께 인플루엔자를 비롯하여 호흡기 감염병 발생 동향을 면밀히 주시하며 선제적 감염병 예방에 최선을 다할 것”이라며 “시민 여러분께서도 예방접종과 함께 손 씻기, 마스크 착용 등 기본적인 개인 방역 수칙을 적극 실천해 주시길 바란다”고 당부했다.



질병관리청은 예년보다 이른 유행에 대응해 지난달 11일 ‘인플루엔자 유행주의보’를 발령하고, 예방접종과 개인위생 수칙 준수를 당부했다.



국가 독감 무료 예방접종은 지난달 21일부터 시작됐다. 접종 대상인 생후 6개월~14세 어린이, 임신부, 65세 이상 어르신은 위탁의료기관과 보건소에서 3가 백신을 1회 접종을 받을 수 있다.

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