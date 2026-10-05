남자 축구 빛바랜 ‘4연패 금자탑’… 전역모 쓰고 군면제 자축 후폭풍 [2026 아이치 나고야 아시안게임 폐막]

아시안게임 4연패라는 위업을 달성한 기쁨이 하루도 채 지나기 전에 한국 23세 이하(U-23) 남자 축구 대표팀이 논란에 휩싸였다. 안 그래도 이번 대회 내내 금메달에 주어지는 병역특례 혜택에 대한 국민적 반감이 적지 않은 상황에서 대표팀 선수 중 일부가 결승전 후 보여준 언행과 세리머니가 부적절했다는 비판이 커지면서다. 무엇보다 주어질 병역특례 혜택에 대한 감사함과 겸손함을 표현해도 모자를 판에 굳이 하지 않아도 될 언행으로 인해 아시안게임 금메달의 ‘후과’인 병역특례 혜택을 놓고 갑론을박이 더욱 뜨거워질 것으로 보인다.

일본과 결승전에서 결승골을 어시스트한 양민혁(베스테를로)의 인터뷰가 논란의 시작이었다. ‘보통 축구에서는 트로피를 드는데, 메달을 받으니 기분이 어떤가’라는 질문에 양민혁은 “메달이냐, 트로피냐는 정말 중요하지 않았다. 저희는 군 면제라는 보상이 있으니 그거 하나만 보고 경기를 했던 것 같다”고 답했다. 전체 엔트리 23명 중 20명이나 병역특례 혜택을 보게 됐으니 이번 축구 대표팀에게 이번 아시안게임은 그저 병역 혜택을 위한 수단이었음을 적나라하게 드러낸 발언이었다.

한국 23세 이하(U-23) 남자 축구 대표팀의 박승수가 지난 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 결승전을 마친 뒤 금메달을 목에 걸고 전역모를 쓴 채 셀카를 찍고 있다. 박승수 인스타그램 캡처

주장 이기혁의 발언도 논란을 키웠다. 와일드카드로 출전한 이기혁은 금메달을 따지 못하면 귀국하자마자 입대를 앞두고 있었다. 우승 직후 이기혁은 금메달을 들어 보이며 “저, 군대 안 갑니다”라고 외쳤고, 이를 두고 축구 팬들은 태극마크의 무게감이나 책임감보다는 군 면제라는 ‘잿밥’에만 더 관심이 있는 선수들의 태도를 질타했다.

화룡점정을 찍은 건 2007년생으로 이번 대표팀의 막내였던 박승수(뉴캐슬)였다. 그는 결승전이 끝난 뒤 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 라커룸에서 ‘전역모’를 삐뚜름하게 쓴 모습을 게시했다. 이번 금메달로 자신은 이미 전역을 했다는 의미의 세리머니였지만, 공개 직후 병역에 대해 지나치게 가볍게 생각하고 있는 것 아니냐는 거센 비판이 일었다.

비난 목소리가 커지자 결국 세 선수는 사과에 나섰다. 이기혁은 4일 대표팀 귀국길에 인천국제공항에서 취재진을 만난 자리에서 “주장인 만큼 제가 말의 무게를 생각하고 얘기했어야 한다. 국방의 의무를 쉽게, 가볍게 여긴 건 아니다”며 사과했다.

양민혁도 SNS에 사과문을 올려 “병역 혜택이 제가 더 좋은 결과를 만들어내기 위해 가질 수 있었던 여러 동기 중 하나였다는 뜻이 잘못 전달됐다”면서 “경솔한 발언으로 상처받고 실망하신 모든 분께 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

박승수도 사진을 내리고 “경기가 끝난 직후 현장에서 팬분께서 주신 모자를 받아 쓰게 됐다. 금메달을 딴 기쁨과 벅찬 마음이 너무 컸고, 그 순간 모자의 의미에 대해 깊이 생각하지 못한 채 사진을 올렸다”며 “국방의 의무를 수행하고 계신 분들을 조롱하거나 그 노고를 가볍게 생각하는 마음은 없었다”고 설명했다.

대한축구협회도 “일부 선수들의 경솔한 언행과 인터뷰로 많은 국민 여러분과 현역 장병들께 실망과 상처를 안긴 점 깊은 사과를 드린다”면서 “국가대표 소양 및 윤리 교육을 강화해 국민 정서와 사회적 눈높이를 벗어나지 않는 선수단 품행 관리를 위해 노력하겠다”고 진화에 나섰다.

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