“사과하고 상영 중단하라”…유해진 자택 앞 보수단체 집회

영화 ‘암살자(들)’의 역사 왜곡 논란 속에 보수 성향 시민단체들이 주연 배우 유해진의 자택 앞에서 해당 영화 상영 중단과 재발 방지 약속을 주장하는 집회를 열었다.

보수성향 시민단체 관계자들이 4일 서울 성북구 소재 배우 유해진 씨 자택 인근에서 집회를 열고 영화 '암살자(들)'에 대해 규탄하고 있다. 뉴시스

보수 성향 단체 신자유연대와 벨라도는 4일 유해진의 자택으로 알려진 서울 성북구 단독주택 앞에서 ‘암살자(들)’ 제작사와 배우를 규탄하는 집회를 열었다. 집회 참가자들은 “암살자들 제작자와 배우들은 유가족과 고인에게 사과하라” “메가박스 대표와 그 직계 라인들은 사과하고 징계해라” 등 구호를 외쳤다.

신자유연대는 암살자(들) 제작자와 배우를 상대로 즉각적 상영 중단과 대국민 사과 및 재발 방지 약속, 유족과 고인들에 대한 사과를 요구했고, ‘탄흔 굿즈’를 제작·판매한 메가박스에게도 사과와 제작 라인에 대한 문책도 요구했다. ‘탄흔 굿즈’는 메가박스가 배포한 오리지널 티켓으로, 투명판을 겹치면 고(故) 육영수 여사 피격 당시 현장을 연상시키는 총탄 자국이 나타나는 디자인이어서 논란이 됐다. 벨라도는 이른바 ‘우파 영화’에도 유해진이 출연해야 한다고 주장했다.

이들은 6일 오후 2시 유해진이 광고 모델인 버거킹·키움증권 등 기업 본사에도 찾아가 유해진에 대한 광고 모델 계약 철회를 요구할 것이며 이에 불응할 시 불매 운동 및 사장 자택 앞 집회를 이어갈 것이라고도 예고했다. 이날 집회에는 경찰 비공식 추산 50여명이 참석했다.

보수성향 시민단체 관계자들이 4일 서울 성북구 소재 배우 유해진 씨 자택 인근에서 집회를 열고 영화 '암살자(들)'에 대해 규탄하고 있다. 뉴시스

한편 보수단체 호국연합방패단도 이날 오후 3시 ‘암살자(들)’의 제작사인 하이브미디어코프 건물 앞에서 대국민·유가족 사과를 촉구하는 집회를 열었다.

해당 영화는 재일교포 문세광이 쏜 총에 맞아 고(故) 육영수 여사가 사망했다는 정부 공식 발표와는 다른 결론을 암시해 논란이 일었다. 제작진은 이에 대해 “특정한 역사적 결론을 새롭게 확정하거나 기존의 사실을 부정·왜곡하기 위해 제작된 영화가 아니다”라고 해명했다.

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