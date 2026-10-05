출범 100일 ‘부자농촌, 행복 합천’ 순항

별도의 취임 행사 없이 현장 행보로 업무를 시작한 민선 9기 경남 합천군정이 출범 100일을 맞이했다.



4일 합천군에 따르면 ‘소통·공감·화합으로 도약하는 합천’을 비전으로, ‘대한민국 1등 부자농촌, 군민 행복 합천’을 슬로건으로 내걸고 군민 삶의 질 향상과 지역 발전을 위한 행정 역량을 집결하고 있다. 군은 이를 구체화할 5대 분야 71개 공약사업을 확정하며 민선 8기에서 다져온 발판 위에 속도감 있는 성과를 쌓아 올리고 있다.



확정된 5대 공약 분야는 △대한민국 1등 부자 농촌도시 △서부경남 교통 중심, 미래 50년 도약도시 △아이와 청년이 머무는 도시 △군민행복 안심복지·생활안전 도시 △체류형 문화관광·스포츠 명품도시다.



봉산면 일원에 1조8000억원을 투입하는 900㎿급 ‘오도산 양수발전소’ 유치는 기존 두무산 양수발전소와 연계한 ‘쌍둥이 양수발전소’ 전략으로 집적 효과를 노린다.



출범 100일 동안 군민이 체감할 수 있는 가시적 성과도 잇따랐다. 국비 35억원을 포함해 총 70억원이 투입되는 전국 최초 ‘농촌특화지구’ 선정을 시작으로, 민선 9기 들어서만 742억원에 달하는 국·도비 공모 사업비를 확보했다.

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