여행특화 카드로 적립·할인… 황금연휴 ‘알뜰하게 GO’ [마이머니]

개천절 대체공휴일에 이어 한글날까지 연휴가 이어지면서 해외여행 수요가 늘고 있다. 올해 추석 연휴(9월 23~27일) 닷새간 인천공항 이용객 역시 하루 평균 21만9805명으로 역대 추석 연휴 중 가장 많았다.

여행 관련 카드 혜택은 크게 △항공권 할인 △마일리지 적립 △현지 결제 할인 △공항 편의 서비스등으로 나눠볼 수 있는 만큼 적시에 맞춤형 상품을 활용하는 게 중요하다.

◆해외여행 시작은 항공권 예매 혜택 카드와 함께

항공권 구매 전이라면 예매 혜택부터 비교하는 게 중요하다. 삼성카드 ‘삼성 iD GLOBAL 카드’는 항공권 예매와 현지 결제에 두루 활용할 수 있다. 대한항공·아시아나항공·제주항공·진에어·티웨이항공 등에서 1% 할인을 제공한다. 해외 결제 수수료 할인과 해외 이용금액 2% 할인도 갖췄다. 현지 쇼핑과 식사 등 지출이 많다면 할인 한도와 예상 결제액을 비교해 절감액을 가늠할 수 있다. 연회비는 해외겸용 기준 2만원이다.

대한항공 이용이 잦다면 현대카드 ‘대한항공카드 060’ 선택도 고려해볼 수 있다. 전월 이용금액 50만원 이상 등 조건을 충족하면 마일리지 적립과 항공권 할인 혜택을 받을 수 있다. 대한항공 직판 국제선 항공권 5만원 할인 쿠폰도 연 1장 제공한다. 여행사 구매에는 직판 혜택이 적용되지 않는 만큼 할인 후 가격과 여행사 판매가를 비교해야 한다. 연회비는 국내전용과 해외겸용 모두 6만원이다.

항공권과 숙박을 함께 예약한다면 하나카드 ‘JADE Classic’의 적립 혜택을 확인할 수 있다. 전월 실적 50만원 이상이면 지정 항공사와 아고다·익스피디아·호텔스닷컴 등에서 1.5%를 하나머니로 적립해준다.

특별적립 한도는 월 통합 10만 하나머니다. 항공권은 해당 항공사 공식 홈페이지와 앱 등 지정 경로에서 결제해야 한다. 연회비는 해외겸용 기준 12만원이다.

◆공항 라운지 이용할 때… 조건 확인 필수

항공권을 이미 구매했다면 현지 지출과 공항 이용에 초점을 맞추는 것이 유리하다.

공항까지 차량으로 이동한다면 주차 할인을 활용할 수 있다. 우리카드 ‘the OPUS silver’는 전월 실적 50만원 이상 등 조건을 충족하면 인천공항 지정 주차장에서 3만원 이상 결제 시 1만원을 할인한다.

주차대행 요금과 온라인 결제 등은 제외돼 결제 방식도 확인할 필요가 있다. 연회비는 국내전용과 해외겸용 모두 15만원이다.

출국 전 공항 라운지 이용을 계획하고 있다면 이용 조건을 주의해야 한다. 라운지 혜택이 있는 카드를 보유했다고 입장이 보장되는 것은 아니어서다. 전월 실적과 잔여 횟수를 충족해야 하고 동반인 무료 입장 여부와 횟수 차감 방식도 상품마다 다르다.

현대카드가 최근 선보인 ‘더 그린 에디션4’는 여행·항공·특급호텔·면세점 및 해외 온·오프라인 결제액의 5%가 M포인트(월 최대 10만포인트)로 적립되고, 전 세계 공항 1300여곳의 라운지와 인천공항·국내 특급호텔 라운지 무료 이용 혜택을 제공한다. 7월에 출시된 ‘알파벳 T’도 국내 할인율은 0.7%지만 해외 결제 수수료 면제 및 2% 할인을 제공한다.

◆가족 동반 여행시 횟수 차감 확인해야

가족 여행이라면 동반인 입장 시 횟수가 어떻게 차감되는지가 특히 중요하다. 하나카드 ‘JADE Classic’은 본인·가족·동반자를 합쳐 하루 최대 3회, 연간 총 3회까지 무료다. 본인과 동반인 2명이 함께 입장하면 연간 혜택을 한 번에 소진한다. 우리카드 ‘the OPUS silver’도 본인과 동반인 1명이 입장하면 2회가 차감된다. 월 2회·연 4회 한도가 적용된다.

출국 때 두 사람이 이용했다면 같은 달 귀국편에서는 무료 혜택을 받기 어려울 수 있다.

유명 유튜버 여행 영상을 가족들과 함께 봤다면 특화 카드를 사용할 수도 있다.

롯데카드가 여행 유튜버 ‘빠니보틀’과 협업해 제작한 ‘Trip to 로카 빠니보틀 에디션 4종(동남아보틀, 미국보틀, 중동보틀, 디스카운트)’을 사용하면 12월31일까지 전월 실적과 무관하게 국내 가맹점에서는 1.2% 할인, 해외 가맹점에서는 아멕스(AMEX) 브랜드 카드 이용 시 4.5% 할인, MASTER 브랜드 카드 이용 시 3.5% 할인을 받을 수 있다.

하나카드의 ‘트래블로그 체크카드’는 광범위한 통화 지원과 직관적인 사용 환경이 강점이다. 외화 하나머니 충전 시 환율 우대 100%를 적용해 환전 수수료가 발생하지 않는다.

해외 가맹점 결제 시 부과되는 건당 0.5달러의 이용 수수료와 국제브랜드사 수수료 1.1%가 전액 면제되며, 해외 ATM 인출 시 발생하는 건당 3달러의 수수료 역시 면제 대상이다.

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