“6년근 인삼 반값에, 한우 최대 50% 할인”…홍천 인삼·한우축제 8일 개막

청정한 강원도에서 자란 한우와 인삼을 함께 맛볼 수 있는 홍천 인삼∙한우 명품축제가 열린다.

홍천군은 오는 8일부터 나흘간 도시산림공원 토리숲 일원에서 ‘제24회 홍천 인삼·한우 명품축제’가 개최된다고 4일 밝혔다.

홍천 인삼·한우 명품축제 전경. 세계일보 자료사진

‘건강하삼(蔘)! 훌륭하우(牛)!’를 주제로 열리는 이번 축제에서는 6년근 인삼을 21% 이상 할인된 가격에 만나볼 수 있다. 4∙5호 수삼은 반값에 판매하는 이벤트도 진행한다. 한우는 부위∙품목별로 15% 이상 할인한다. 일부 품목은 최대 50% 할인율을 적용한다.

인삼∙한우를 5만원 이상 구매하면 구입처에서 행운권을 받을 수 있다. 추첨은 축제 마지막 날인 11일 오후 6시에 진행된다. 당첨자에게는 홍삼세트 또는 한우세트를 배송할 예정이다.

늦은 오후에는 토리숲 특설무대에서 다채로운 공연이 축제 열기를 더한다. 첫날인 8일에는 홍천강 가요제가 열린다. 홍천 10개 읍∙면 주민들이 무대의 주인공이 돼 저마다의 이야기와 숨은 노래 실력을 선보인다. 킴미∙홍지호∙이상번 등 초대가수들도 무대를 꾸민다.

지역가수와 동아리들의 재능기부 공연과 더불어 세대를 이어 사랑받아온 김수희∙전영록 등이 무대에 올라 가족∙친구∙연인이 함께 즐기는 가을밤을 선사할 예정이다.

홍천 인삼·한우 명품축제 포스터. 홍천군 제공

한우잡뼈 만원의 행복 등 다양한 이벤트도 펼쳐진다. 인삼한우 과자공방 등 체험부스에서는 방문객이 직접 프로그램을 즐길 수 있다.지역 특산주 시음부스도 운영해 홍천의 다양한 맛을 소개한다.

홍천 늘푸름한우∙강원인삼농협의 홍보관과 인삼∙한우 자조금 홍보∙체험관에서는 지역 농축산물의 특성을 살펴볼 수 있다. 관광∙귀농귀촌∙청년창업을 안내하는 부스와 한국사진작가협회 홍천지부 등 지역 기관∙단체가 참여하는 부스도 마련된다.

먹거리도 풍성하다. 수제튀김과 닭꼬치, 명이핫도그, 홍총떡 등 간편하게 즐길 수 있는 메뉴와 지역의 향토음식을 선보인다.

농특산물 판매장에서는 표고버섯∙벌꿀∙단호박∙사과∙대추 등 홍천에서 생산한 농산물과 된장 등 지역의 손맛을 담은 가공식품을 한자리에서 고를 수 있다.

먹거리를 믿고 즐길 수 있도록 메뉴와 가격 정보도 투명하게 공개한다. 한국관광공사 대한민국 구석구석의 먹거리 알리오를 통해 메뉴∙가격∙중량 정보를 사전에 안내한다. 공개된 정보와 실제 판매 내용이 일치하는지 방문객이 확인하는 현장 검증 이벤트도 진행한다. 바가지요금을 근절하고 신뢰할 수 있는 먹거리 문화를 조성하겠다는 취지다.

방문객의 이동 편의를 위해 축제 기간 홍천 관내를 순환하는 셔틀버스를 하루 20회 이상 운행한다. 자가용 이용을 줄이고 ‘차 없는 축제’를 지향하는 ESG 실천에도 힘을 보탤 계획이다.

한우셀프식당 인근 게이트볼장에는 반려동물 쉼터를 마련한다. 반려동물 동반 방문객의 편의와 식당의 위생∙안전을 함께 고려한 휴식공간으로 쉼터에서는 기념품 제공 이벤트도 진행할 예정이다.

신영재 홍천군수는 "6년근 인삼과 늘푸름 한우의 우수성을 알리고 더 많은 국가에 홍천군이 알려질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

전명준 홍천문화재단 이사장은 "농가가 정성껏 길러낸 인삼과 한우의 우수성을 제대로 알리고 지역경제에 활력을 더하는 축제가 되도록 준비하고 있다"며 "토리숲에서 명품의 맛을 즐기며 가족·친구·연인과 함께 홍천의 가을을 담아가시길 바란다"고 말했다.

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