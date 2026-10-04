트럼프 "김정은과 잘 지내…북한 핵미사일 112기"

도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 북한 국무위원장 김정은과 매우 잘 지내고 있다면서 북한이 핵미사일 112기를 보유하고 있다고 언급했다.

라이브나우 폭스에 따르면 트럼프 대통령은 3일(현지시간) 오하이오주 밴덜리아에서 중간선거 유세 중 시진핑(習近平) 중국 국가주석과 좋은 관계를 유지하는 이유를 설명하면서 "거대한 국가와 거대한 핵보유국 지도자들과 좋은 관계를 유지하는 게 좋은 일 아니냐"고 밝혔다.

이어 트럼프 대통령은 "나는 김정은과 매우 잘 지낸다. 그가 누구인지 아느냐. 북한이다"라면서 "누군가 핵미사일 112기를 갖고 있다면 서로 잘 지내는 것이 좋다"고 말했다.

트럼프 대통령이 언급한 핵미사일 112기는 북한이 현재 보유한다고 미국이 파악한 핵전력을 가리킨 것으로 보인다.

다만 112기라는 숫자가 정확한 정보에 근거한 것인지는 확인되지 않았다.

트럼프 대통령은 8월 북한이 "매우 강력한 핵무기 57기"를 갖고 있다고 소개한 바 있다.

북한의 핵전력이 두 달도 채 지나지 않아 거의 두 배로 증강했다고 보기는 사실상 불가능한 만큼 트럼프 대통령이 발언 중 숫자를 잘못 얘기했을 가능성도 없지 않다.

<뉴시스>

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