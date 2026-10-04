영국 생활 시작 장윤주 "3년 고민…남편 꿈에서 시작"

모델 겸 배우 장윤주가 고민 끝에 가족과 함께 영국 생활을 시작했다고 했다.

장윤주는 3일 자신의 유튜브 채널에서 영국에 오게 된 과정과 새로운 삶에 대한 얘기를 했다.

장윤주는 이번 영국행이 남편의 오랜 꿈에서 시작했다고 했다.

그는 "약 3년 전 남편이 다시 공부하고 싶다고 했다. 그때부터 시작됐다"고 말했다.

남편이 디자인을 좀 더 본격적으로 공부하고 싶다는 뜻을 보였고 장윤주는 그 선택을 지지했다는 것이었다.

장윤주는 기대만큼이나 불안이 컸다고 했다.

장윤주는 "아예 떠나는 것은 아니다. 일이 있으면 오갈 것이다"면서도 "(오랜 시간 영국에서 생활해야 하는 게) 여러 가지로 불안하다"고 했다. 남편 역시 영어로 석사 과정을 밟아야 한다는 걸 걱정하고 있다고 했다.

장윤주는 "지난 2~3년 간 계속 '나는 안 간다. 당신 혼자 가라'고 했다. 그러다 '지금 안 가면 앞으로도 못 가겠다'는 생각이 들어 함께 가기로 했다"고 말했다.

삶에 대한 고민도 털어놨다.

장윤주는 "친구들을 만나면 '기운이 없다' '하고 싶은 게 없다'는 이야기를 많이 듣는다. 나도 이제 그런 나이가 된 것 같다. 왜 나는 쉬지 못할까. 뭐가 그렇게 불안할까 생각했다"고 했다.

한때 모델로 다시 한 번 도전해보라는 이야기도 들었다는 그는 "솔직히 자신이 없다"고 했다.

그는 "여기서 살다 보면 내 안에서 무언가 다시 꿈틀거릴 수 있지 않을까. 그때 한 번 해보려고 한다"고 말했다.

장윤주는 "남편의 늦깎이 공부 도전을 보면서 앞으로 10년, 15년, 20년 동안 내가 몰두하고 계속해나갈 수 있는 게 무엇인지 찾고 싶다"고 했다.

<뉴시스>

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