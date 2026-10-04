그리, 가상 장모에 재산 공개…“아파트·차 있어”

가수 겸 방송인 그리가 예비 장모를 만나는 상황극을 펼치며 자신의 재산을 구체적으로 공개했다.

2일 그리의 유튜브 채널에는 ‘결혼을 허락해주세요 장모님’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 영상에서 조혜련은 예비 장모 역할을 맡아 그리에게 여러 질문을 던졌고, 그 과정에서 그리의 경제적인 상황도 자연스럽게 공개됐다.

가수 겸 방송인 그리가 조혜련과의 상황극에서 자신의 주거 형태와 수입, 차량 보유 여부 등을 솔직하게 공개했다. 김그리

이날 조혜련은 그리에게 결혼 후 어디에서 생활할 계획인지 물었다. 이에 그리는 “어린 시절부터 열심히 일을 해왔다”고 설명했다. 특히 과거 출연했던 프로그램 ‘붕어빵’을 약 4~5년간 하면서 큰 수입을 얻었다고 밝혔다.

그리는 이를 바탕으로 경기도 구리 지역에 아파트 한 채를 마련했다고 말했다. 규모에 대해서는 방 3개와 화장실 2개 정도라고 설명했다. 무엇보다 해당 주택이 본인 소유라는 점을 언급했다. 조혜련의 구체적인 질문에 그리는 “왜 이렇게 자꾸 의심을 하냐”라고 웃음을 터뜨렸다.

그리는 부동산뿐 아니라 차량도 보유하고 있다고 밝혔다. 특히 일반적인 차량이 아닌 올드카를 가지고 있다고 설명하면서 자신의 재산 상황에 대한 이야기를 이어갔다.

월수입에 대한 질문에도 숨기지 않고 답했다. 그리는 방송인이라는 직업 특성상 매달 벌어들이는 금액에 차이가 있다고 설명했다. 또 군 복무를 마친 지 얼마 되지 않았고 현재는 다시 활발하게 활동하기 위해 노력하고 있는 시기라고 전했다.

이에 조혜련이 “미래는 보장이 안 되는 구나”라고 반응하자, 그리는 미래의 수입까지 장담할 수는 없다고 인정했다. 다만 과거 활동을 통해 마련해 둔 것이 있기 때문에 현재는 집과 차 정도는 갖고 있다고 설명했다.

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