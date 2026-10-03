트럼프 옆얼굴 빼닮은 바위…대만 해안 ‘인증샷 명소’ 됐다

대만 북부 해안의 한 바위가 도널드 트럼프 미국 대통령의 옆얼굴을 닮아 화제를 모으고 있다. 현장을 찾은 네티즌들이 사진을 공유하면서 ‘인증샷’ 명소로도 주목받았다.

대만 해안가에 있는 도널드 트럼프 미국 대통령 얼굴을 닮은 바위의 모습. 대만 연합조보 캡처

3일 대만 연합조보와 홍콩 성도일보 등에 따르면 이 바위는 신베이시 루이팡구 타이2선 북부빈하이공로 인근에 있다. 한쪽 측면에서 보면 솟은 코와 턱선, 머리 부분의 윤곽이 트럼프 대통령의 옆얼굴과 특유의 헤어스타일을 떠올리게 한다. 대만 북부 동북각 해안에는 풍화와 파도 침식으로 형성된 기암괴석이 많다.

이 바위에는 원래 공식 명칭이 없었다. 네티즌이 구글 지도에 ‘루이팡 트럼프 바위’라는 이름을 등록하면서 알려졌고, 현장을 찾은 이들이 사진을 올리며 관심이 이어졌다.

네티즌들은 트럼프 대통령의 정치 구호를 빗대 “루이팡을 다시 위대하게 만들자”고 적었다. “별점 5점을 주면 관세를 10% 할인해 주느냐”는 농담도 나왔다.

관련 게시물이 수십만 건의 조회수를 기록한 가운데 구글 지도에 등록됐던 ‘루이팡 트럼프 바위’라는 지명은 이후 삭제된 것으로 알려졌다.

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