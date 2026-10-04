삼전·하이닉스 자사주 매입 10월 종료… 코스피 앞날은?

지난달 코스피 지수를 떠받쳐온 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입이 이미 계획한 물량을 채웠거나 이달 내 종료됨에 따라 향후 시장 영향에 관심이 쏠린다. 삼성전자의 자사주 누적 매입률은 100%를 넘어섰고, SK하이닉스도 76% 넘게 자사주를 확보해 이달 내 매입을 마무리할 전망이다.

2일 한국거래소 기업공시채널에 따르면 삼성전자는 전날까지 자사주 5380만 주를 모두 매입했다. 삼성전자는 지난 8월24일부터 11월21일까지 5328만5968주를 매입하겠다고 공시했다. 8월부터 10월1일까지 삼성전자의 자사주 누적 매입률이 100.96%인 셈이다. 이 기간 자사주 매입 금액은 14조1565억원이다.

2일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 코스피는 0.46% 오른 7003.74에 장을 마쳤다. 코스닥 지수는 1.00포인트(0.11%) 내린 893.29에 거래를 종료했다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 7.8원 내린 1350.6원 주간 거래를 마감했다. 뉴시스

다만 삼성전자는 매입 누적액이 15조원에 이를 때까지 자사주 매입을 진행할 방침인 것으로 알려졌다. 최근 주가와 평균 매입 단가 등을 기준으로 대략 300만주의 추가 매입 여력이 있는 것으로 추정된다.

SK하이닉스는 지난 8월19일 자기주식 취득 결정을 공시한 이튿날인 20일부터 이달 2일까지 매입 신고 물량 2407만 주 가운데 1835만 주를 사들였다. 매입률은 76.24%, 매입 누적액은 32조514억원이다. SK하이닉스는 하루 60만∼65만 주를 규칙적으로 매입하다 2일 매입 수량을 50만주로 줄였고, 매입 신청수량을 다시 40만주로 낮췄다. SK하이닉스가 매입 속도를 늦추더라도 이달 중순쯤이면 남은 물량 572만 주, 약 8조원 어치를 모두 매입할 수 있을 것으로 추산된다.

두 기업이 계획보다 일찍 자사주 매입을 마침에 따라 시장 수급 공백에 대한 우려가 나온다. 하반기 들어 국내 증시는 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인상에 더해 20∼30년만에 최고치로 올라선 미국·일본 등 주요국 국채 금리, 중동 정세 불안으로 인한 유가 상승 등 악재가 줄이었다. 이 가운데 두 기업의 자사주 매입은 코스피 하방을 제한해온 것으로 평가된다. 외국인·기관·개인의 매도 물량을 받아낸 자사주 매입이 종료되면 시장 변동성이 커질 수 있다는 우려가 나오는 배경이다.

미국·영국 등 주요국 국채 금리가 상승 추세인데다 미 연준이 연내 추가 금리 인상에 나설 가능성이 큰 것 역시 증시 전망을 어둡게 한다. 시장 금리 상승에도 아직까지 위험자산 가격이 크게 흔들리지 않고 있으나, 이같은 이례적 흐름이 언제까지 이어질 지도 미지수다.

증권가는 외국인 자금의 유입 여부에 주목하고 있다. 최근 반도체 수출 가격이 급등하면서 매월 수출 실적이 사상 최고치를 기록하는 상황에서, 오는 8일쯤 삼성전자의 잠정 실적 발표를 시작으로 3분기 어닝 시즌이 이어지면 외국인 복귀도 가능하다는 기대가 나온다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지