李대통령 “민원 해결 수당 만들면 어떤가…공무원에게 보상해야”

이재명 대통령이 2일 전국 민원 업무 담당 공무원들을 만나 “여러분의 노고에 대해 보상·예우를 강화하겠다”며 ‘민원 해결 수당’ 신설 검토를 지시했다.
이 대통령은 이날 세종시 세종컨벤션센터에서 열린 민원 혁신 사례보고회에서 “(민원 담당) 인력도 좀 늘려야 할 것 같고, 표창도 많이 하고, 필요하면 민원 해결 수당도 한번 만들어 보면 어떨까 싶다”며 “특이(악성) 민원 해결이 엄청나게 힘들다. 그 힘겨움에 대해 우리가 배려하고 보상해야 한다”고 말했다.
이날 보고회에는 중앙부처와 지방정부, 교육청 등의 민원 담당 공무원 500여명이 참석해 특이·반복·집단민원을 해결한 현장 사례와 민원을 계기로 행정 틀을 바꾼 제도개선 사례를 공유했다.
이 대통령은 모두발언에서 “우리 정부의 최대 과제 중 하나가 민원을 최소화하는 것”이라고 했다. 이 대통령은 “민원 때문에 현수막 몸에 두르고, 텐트 치고 엄동설한에 관공서 앞에서 버티는 게 얼마나 불행하고 안타까운 일인가”라며 “우리가 그런 것들을 막을 수 있다. 민원 공무원 역할이 정말 중요하다”고 강조했다.
공무원들의 애정 어린 태도도 당부했다. 이 대통령은 “우리는 국민을 위해 존재하는 사람들”이라며 “부모 모시듯이, 형제자매와 자식 대하듯이 애정을 갖고 해주면 문제 해결을 넘어서서 살만한 공동체가 될 수 있지 않을까 싶다”고 했다.
민원은 “국가 정책의 보물창고” 라고 규정했다. 이 대통령은 “우리의 궁극적인 본분이 국민이 원하는, 필요로하는 일들을 효율적으로 잘하는 것”이라며 “국민이 무엇을 원하는지를 갖다 주는 데 얼마나 좋나. 민원 내용에 우리가 해야 할 일들이 엄청 많이 들어있다”고 했다. 과거 성남시장 시절의 민원 정책을 본보기로 언급하기도 했다. 이 대통령은 “민원을 사전에 발굴하는 정책을 써 본 적이 있다. 민원을 해결하지 못해도 좋으니 많이 발굴만 해오라고 하고, 성과가 좋으면 인사평가에서 가점을 주는 것”이라며 “이를 통해 결국 주민들의 의견을 많이 듣게 된다”고 설명했다.
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