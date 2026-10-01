경주시, 글로벌 비즈니스 축제 '세계한상대회' 8년 만에 재유치

천년고도 경북 경주시가 전 세계 재외동포 경제인과 국내 기업인 4000여 명이 한데 모이는 한민족 최대 규모 글로벌 비즈니스 축제인 '2027년 제25차 세계한상대회'를 유치하는 기염을 토했다.

경주시는 지난달 28일 인천 송도컨벤시아에서 열린 제24차 세계한상대회 운영위원회에서 내년도 세계한상대회 개최지로 경주가 최종 확정됐다고 1일 밝혔다.

최혁준 경주시부시장이 2027년 제25차 세계한상대회 경주 개최 한상기를 이양받고 있다. 경주시 제공

운영위원회는 유치 신청 도시인 경주시와 여수시를 대상으로 제안 내용과 지난 8월 18일 실시한 현장 평가 결과 등을 종합 검토한 뒤 투표를 통해 경주시를 개최지로 선정했다.

이어 최혁준 경주시 부시장은 지난달 30일 열린 제24차 세계한상대회 폐막식에 참석해 차기 개최도시를 상징하는 대회기를 인수하며 2027년 경주 대회의 성공개최 의지를 밝혔다.

경주는 '2025 APEC 정상회의'와 'G20 재무장관회의' 등 다양한 국제회의 개최 경험을 비롯해 주 행사장인 경주화백컨벤션센터(HICO)의 전시·회의시설, 보문관광단지의 숙박 기반, KTX 경주역과 공항을 연계한 교통 접근성 등 국제회의 개최 여건에서 높은 평가를 받았다.

특히 신라 천년의 역사문화유산과 첨단산업의 발전상을 함께 보여줄 수 있는 도시라는 점도 경주만의 경쟁력으로 꼽혔다.

세계한상대회는 세계 각국의 재외동포 경제인과 국내 기업인이 한자리에 모여 교류와 협력을 넓히고 새로운 비즈니스 기회를 창출하는 글로벌 경제행사다.

세계한상대회 경주 참가기업인 미정당에 바이어들이 방문해 설명을 듣고 있다.

제25차 대회는 2027년 10월 중 3일간 경주화백컨벤션센터와 보문관광단지 일원에서 열릴 예정이다.

해외 참가자 2000여 명을 포함해 총 4000여 명이 참가하고, 화장품·식품·헬스케어·기술·생활용품·서비스 등 다양한 분야의 기업과 국내외 바이어가 참여한다.

전시부스는 400여 개, 국내외 바이어 300여 명 규모로 계획하고 있으며 세부 일정과 프로그램은 향후 확정한다.

경주시는 이번 대회를 'POST APEC' 대표 연계 사업으로 추진한다.

APEC을 통해 확충한 국제행사 인프라와 글로벌 네트워크를 활용해 K-푸드, K-뷰티, K-테크 등 경북과 지역의 유망 산업을 세계 시장에 알리고, 지역기업의 해외 진출 기회를 넓힐 계획이다.

또 1대1 비즈니스 수출상담회와 투자유치설명회(IR), 스타트업 프로그램 등을 연계해 수출과 투자 성과 창출을 지원하고, 역사문화 탐방과 한민족 뿌리찾기 문화체험 등 경주만의 특색을 살린 프로그램도 마련할 예정이다.

앞서 경주시는 경북도와 함께 2015년에도 세계한상대회를 개최했다.

당시 44개국에서 3799명 참가했으며, 4878건의 비즈니스 상담과 260개 전시부스 운영 등의 성과를 거뒀다.

주낙영 경주시장은 "세계한상대회 유치는 APEC에 이어 경주의 국제행사 역량을 다시 한번 보여준 의미 있는 성과로 내년 대회가 세계 한상과 지역기업이 새로운 기회를 만드는 성공적인 비즈니스 무대가 되도록 철저히 준비하겠다"고 말했다.

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