제주 5성급 호텔서 염소가스 발생…투숙객·직원 등 59명 병원 이송

제주 서귀포시의 5성급 호텔인 그랜드 조선 제주에서 염소가스가 발생해 투숙객과 직원 등 59명이 병원으로 이송됐다.

1일 제주도와 소방당국 등에 따르면 이날 오전 그랜드 조선 제주 1층 수영장을 청소하는 과정에서 염소가스가 발생했다. 수영장 소독약을 투입하는 과정에서 배합 비율이 맞지 않았던 것으로 조사됐다.

1일 제주 서귀포시 그랜드 조선 제주에서 염소가스가 발생해 투숙객과 직원 등 59명이 메스꺼움과 구토 등의 증상을 보이고 있다. 연합뉴스

발생한 가스가 호텔 내부로 퍼지면서 투숙객과 직원, 수영장 이용객 등 59명이 메스꺼움과 어지러움, 구토, 두통 등 증상을 보였다. 해군과 제주도 보건당국 등은 현장에 임시 의료소를 설치하고 응급버스를 배치했다.

일부 투숙객은 호텔 측의 초기 대응이 미흡했다는 입장이다. 사고 당시 호텔 사우나를 이용하던 한 투숙객은 대피 안내를 받지 못했고, 호텔 직원들이 마스크를 착용한 것과 달리 투숙객들에게 마스크가 제대로 지급되지 않았다고 주장한 것으로 알려졌다.

조선호텔앤리조트 측은 사고 당시 방송과 객실 방문을 통해 대피를 안내했지만 화장실이나 사우나 등에 있던 일부 고객이 안내를 듣지 못했을 가능성이 있다고 밝혔다. 마스크 역시 현장이 혼란스러운 상황에서 일부 고객에게 전달되지 못했을 수 있다는 것이다.

호텔 측은 소방당국 등과 가스 농도를 확인하는 한편 고객 불편을 최소화하기 위한 후속 조치를 마련할 방침이다.

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