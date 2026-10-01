‘64세’ 짐 캐리, 32세 연하 한국계 배우와 세 번째 결혼

사진=AP 연합뉴스

할리우드 배우 짐 캐리(64)가 오랜 연인 민아(32)와 결혼했다.

지난달 30일(현지시간) 미국 연예매체 TMZ, 피플 등에 따르면 짐 캐리는 최근 미국 로스앤젤레스(LA)에서 민아와 소규모 비공개 결혼식을 올렸다.

예식에는 가까운 가족과 지인들만 참석한 것으로 알려졌다. 정확한 결혼 날짜와 구체적인 예식 내용은 공개되지 않았다. 짐 캐리 측 대변인 역시 현지 매체를 통해 두 사람의 결혼 사실을 확인했다.

민아는 LA를 기반으로 활동하는 배우이자 아티스트로 알려졌다. 일부 외신에서는 그를 한국계 아티스트로 소개하고 있으나, 출신과 국적 등 개인 신상에 대해서는 공식적으로 확인된 정보가 제한적이다.

두 사람의 열애설은 지난 2022년부터 불거졌다. 이후 함께 있는 모습이 포착되며 교제설이 이어졌고, 올해 2월 프랑스 파리에서 열린 제51회 세자르 영화상 시상식에 동반 참석하면서 공개적으로 연인 관계를 드러냈다.

당시 명예 세자르상을 받은 짐 캐리는 수상 소감에서 가족과 딸 제인을 언급한 뒤 민아를 향해 애정을 표현했다. 그는 민아를 ‘숭고한 동반자’라고 부르며 “사랑해, 민아”라고 말해 눈길을 끌었다.

공개석상에서 서로에 대한 애정을 드러낸 두 사람은 이후 결혼까지 이어지며 부부의 연을 맺게 됐다.

이번 결혼은 짐 캐리에게 세 번째다. 짐 캐리는 1987년 배우 멜리사 워머와 결혼해 딸 제인을 얻었으나 1995년 이혼했다. 이후 1996년 영화 ‘덤 앤 더머’에서 호흡을 맞춘 배우 로런 홀리와 재혼했지만 이듬해인 1997년 갈라섰다.

이후 배우 르네 젤위거와도 인연을 맺었다. 두 사람은 영화 ‘미, 마이셀프 앤 아이린’을 통해 가까워졌으며 1999년 교제를 시작해 약혼까지 했지만 이듬해 결별했다.

1962년생인 짐 캐리는 1970년대 후반 연기 활동을 시작해 ‘마스크’, ‘덤 앤 더머’, ‘트루먼 쇼’, ‘브루스 올마이티’, ‘이터널 선샤인’ 등 다양한 작품에서 활약했다. 특유의 코미디 연기부터 깊이 있는 드라마 연기까지 폭넓은 장르를 소화하며 세계적인 배우로 자리매김했다.

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