블랙이글스 국군의 날 기념 화려한 기동 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

1일 충남 계룡시 계룡대 활주로에서 열린 건군 제78주년 국군의 날 행사에서 블랙이글스의 고난도 기동이 펼쳐지고 있다.

1일 충남 계룡시 계룡대 활주로에서 열린 건군 제78주년 국군의 날 행사에서 블랙이글스의 고난도 기동이 펼쳐지고 있다.

국군의 날인 1일 충남 계룡시 계룡대 활주로에서 열린 건군 제78주년 국군의 날 행사에서 블랙이글스의 고난도 기동이 펼쳐지고 있다.

국군의 날인 1일 충남 계룡시 계룡대 활주로에서 열린 건군 제78주년 국군의 날 행사에서 블랙이글스의 고난도 기동이 펼쳐지고 있다.

1일 충남 계룡시 계룡대 활주로에서 열린 건군 제78주년 국군의 날 행사에서 블랙이글스의 고난도 기동이 펼쳐지고 있다.

1일 충남 계룡시 계룡대 활주로에서 열린 건군 제78주년 국군의 날 행사에서 블랙이글스의 고난도 기동이 펼쳐지고 있다.

국군의 날인 1일 충남 계룡시 계룡대 활주로에서 열린 건군 제78주년 국군의 날 행사에서 블랙이글스의 고난도 기동이 펼쳐지고 있다.

블랙이글스는 대한민국 공군의 대표적인 특수비행팀으로, 고난도 공중기동을 선보이며 우리 공군의 항공작전 능력과 조종사의 숙련도를 알리는 역할을 하고 있다. 특히 여러 대의 항공기가 일정한 간격과 대형을 유지하면서 펼치는 편대비행은 블랙이글스 공연의 대표적인 볼거리로 꼽힌다.

블랙이글스의 비행은 조종사들의 고도의 집중력과 팀워크를 바탕으로 짧은 시간 안에 다양한 기동을 수행한다. 항공기 간 거리가 가까운 상황에서도 정해진 비행 경로와 속도를 정확하게 유지해야 하기 때문에 높은 수준의 훈련과 안전관리가 필수적이다. 국내 행사뿐 아니라 해외 에어쇼에서도 블랙이글스의 활약은 이어지고 있다. 해외 관람객들에게 대한민국 공군의 역량을 알리는 동시에 한국을 대표하는 항공 문화 콘텐츠로서도 의미를 갖는다.

블랙이글스의 비행이 많은 사람들에게 깊은 인상을 남기는 이유는 빠른 속도와 웅장한 굉음뿐만이 아니다. 여러 대의 항공기가 하나의 팀처럼 움직이는 모습에서 조종사들의 숙련도와 협업을 확인할 수 있기 때문이다. 하늘을 가르며 펼쳐지는 블랙이글스의 비행은 대한민국 공군의 전문성과 도전정신을 보여주는 상징적인 장면으로 자리 잡고 있다. 앞으로도 국내외 다양한 무대에서 선보일 블랙이글스의 역동적인 비행에 관심이 모이고 있다.

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