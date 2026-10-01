물줄기 쏴도 되돌아온 ‘부캉이’…다시 바다로 돌아갈까, 2일 2차 구조 작업

부산시와 국립수산과학원, 부산해경, 부산소방 등이 29일 부산 동구 북항 친수공원 수로에서 선박과 물대포를 활용해 12일째 머물고 있는 상어 '부캉이'를 먼바다로 유도하는 구조작업이 진행된 가운데 부캉이가 유영하고 있다. 뉴시스

부산 북항 친수공원 인공 수로에 머무는 상어 ‘부캉이’를 바다로 돌려보내는 2차 구조 작업이 오는 2일 오후 3시30분 시작된다. 지난달 29일 물대포와 선박을 동원한 1차 구조가 실패한 지 사흘 만이다.

1일 부산시와 국립수산과학원 등에 따르면 이번에는 물줄기로 상어를 미는 대신 그물망으로 수로 안쪽 이동 경로를 원천적으로 통제하고 부캉이를 외해로 이끄는 방식으로 추진된다.

◆ 그물로 뒤를 막고 포말로 민다

관계기관 합동 구조반은 2일 오후 1시30분 북항 제4보도교 일원에 집결해 장비와 동선을 점검하고 예행연습을 한 뒤 본격적인 작업에 들어간다.

국립수산과학원은 이번 작전을 위해 길이 50m, 높이 6.8m의 대형 차단 그물을 따로 제작했다. 수로 바닥과 그물 사이로 상어가 빠져나가지 못하도록 하단에는 무거운 추를 달았다.

유도 작업에는 선박 2척과 인력 10명이 투입된다. 선박 1척이 수로 중앙에서 그물을 끌고 가면 양쪽 수변에 5명씩 배치된 인력이 그물 끝을 잡고 선박 속도에 맞춰 함께 이동한다.

그물 후방에서는 워터펌프를 장착한 선박 1척이 포말을 일으켜 부캉이가 자연스럽게 외해 방향으로 향하도록 민다. 별도 인력은 경광봉으로 상어의 실시간 위치를 현장에 알린다.

부캉이가 수로 바깥으로 나가면 그물을 그 자리에 고정해 다시 들어오지 못하게 막을 예정이다.

전재수 부산시장은 이날 “부캉이가 무사히 넓은 바다로 돌아가도록 총력을 다하겠다”며 “전문가 판단에 따라 상어 건강 상태를 챙기고 현장 안전관리에도 소홀함이 없도록 하겠다”고 말했다.

◆ 물대포는 왜 통하지 않았나

1차 구조는 지난달 29일 선박 5척을 투입해 수로 안쪽에서 워터펌프로 굵은 물줄기를 쏘는 방식이었다. 소음과 물거품으로 부캉이가 스스로 수로 밖으로 헤엄쳐 나가도록 유도한다는 계획이었다.

작업은 오전 10시 시작될 예정이었으나 부캉이가 수면 가까이 모습을 드러내지 않아 위치를 확인하는 데만 1시간가량이 더 걸렸다.

부캉이는 깊은 곳으로 잠수하거나 수로변에 바짝 붙어 헤엄치며 물줄기를 피했고, 오전 11시쯤 선박을 따돌리고 수로 안쪽으로 되돌아왔다.

소방에서만 구조보트와 펌프차 등 장비 6대와 30명가량이 동원됐지만 상어의 이동 경로를 막을 장치는 없었다. 이번 작업이 물줄기 대신 그물을 앞세운 이유다.

구조 과정에서 부캉이가 스트레스 징후를 보이면 작업 방식과 이동 속도를 탄력적으로 조정한다는 것이 부산시 방침이다.

◆ “수온 떨어지면 못 산다”

시민들 사이에서는 굳이 내보내야 하느냐는 반론도 나왔지만 전문가들은 더 늦기 전에 돌려보내야 한다고 본다. 좁고 얕은 인공 수로가 상어의 서식 환경과 크게 달라 장기간 머물면 폐사 위험이 커진다는 것이다.

지환성 국립수산과학원 연구사는 “상어가 먹이를 못 먹어도 2주 정도는 살 수 있지만, 수온이 떨어지면 못 산다”고 말했다. 부캉이가 수로에서 먹이를 사냥하는 모습은 아직 한 번도 목격되지 않았다.

최윤 군산대 해양생물학과 명예교수는 표층 수온이 20도 아래로 떨어지면 상어가 서식하기 부적합한 환경이 된다고 지적했다. 부캉이가 처음 확인된 것은 지난달 18일로, 2일이면 수로에 들어온 지 보름째가 된다.

◆ 홍보대사 위촉에 캐릭터 공모전까지

한편 구조 작업이 길어지는 사이 부캉이를 향한 관심은 오히려 커졌다. 부산시 집계로 부캉이가 발견된 지난달 18일부터 29일까지 북항 친수공원을 찾은 사람은 63만9000명이다. 1차 구조가 진행된 지난달 29일 하루에만 2만3000명이 몰렸다.

부산시는 시민 의견을 물어 부캉이를 명예 홍보대사로 위촉하고 공식 SNS와 유튜브 ‘부산튜브’에 활용하고 있다. 위촉 여부를 묻는 SNS 이벤트는 조회 수 105만회를 기록했다.

부산시는 부캉이의 유영 장면과 현장 영상을 올리는 것은 물론 1차 외해 유도 작업을 생중계하기도 했다.

북항친수공원이 있는 동구는 ‘북항 상어 캐릭터 공모전’ 선정작을 굿즈와 이모티콘에 활용하고 상어 조형물을 설치하는 방안을 검토하고 있다.

동구 관계자는 “북항 상어에 대한 국민적 관심과 화제성을 동구만의 특색 있는 콘텐츠로 발전시키겠다”고 말했다.

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