[인사] 재정경제부 외

재정경제부 ◆국장급 승진 △장관비서관 김명규 △경제공급망기획관 이승욱 △개발금융국장 주현준 △국회 재정경제기획위원회 파견 박홍진
한국식품산업협회 △산업진흥부문장 전무 이정석 △정책지원부문장 상무 강대진 △한국식품과학연구원 부원장 상무 김정년
한화그룹 <신규 임원 승진> ◆㈜한화 △강창수 △곽원석 △문지용 △서제영 △우재희 △이시현 △이유리 △정동진 △최우석 △한상범 ◆한화에어로스페이스 △강종호 △김마로 △김성민 △김성하 △노석만 △박병호 △소현 △송치웅 △양우용 △윤서욱 △이정철 △이창선 △이효장 △임경욱 △전찬경 △최세현 ◆한화생명 △김상재 △김종원 △김혜미 △민병문 △박기우 △백제민 △송종혁 △이상철 △장윤한 △전승진 △조규삼 △최강석 ◆한화오션 △김윤주 △김종화 △김훈민 △남병탁 △노대규 △도규환 △박종민 △박호정 △유상태 △윤동원 △임종기 △정희정 △조짐모 △최명수 △최준영 ◆한화솔루션 △김강일 △김학성 △박봉휘 △박정민 △서창하 △이수창 △조영영 △최대린 △황일중 ◆한화시스템 △강훈 △이성훈 △이재연 △지상민 △최명석 ◆한화손해보험 △김승철 △김준엽 △김해은 △민병강 △서동신 △송재호 △허재오 ◆한화생명금융서비스 △백승호 ◆한화에너지 △김민수 △박인찬 △이경재 ◆한화토탈에너지스 △임한빈 ◆한화갤러리아 △권순영 △장희승 △전형훈 ◆아워홈 △강순식 ◆한화비전 △김우진 △이윤제 ◆한화호텔앤드리조트 △김문정 ◆한화투자증권 △김도형 △송경아 △추성식 ◆한화첨단소재 △오세호 ◆한화엔진 △윤우석 ◆한화파워 △박성순 △서재호 ◆한화세미텍 △전진영 ◆한화 M&S △박대주 △배상현 △유상현 ◆한화푸드테크 △조용기 ◆한화저축은행 △강건희 ◆한화커넥트 △박재용
에코프로 그룹 ◆사장 승진 △에코프로 대표이사 최상운 △에코프로에이치엔 대표이사 박종환 ◆대표이사 보임 △에코프로비엠 대표이사 겸 에코프로이엠 대표이사 송호준 △에코프로 대표이사 김장우
동화약품 △글로벌부문장 장진혁
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