탕탕탕… 속사권총 삼총사, 12년 침묵 깨고 ‘금빛총성’ [2026 아이치 나고야 아시안게임]

한국 사격 대표팀이 잠잠했던 2026 아이치·나고야 아시안게임 금메달 총성을 다시 울렸다.



송종호(IBK기업은행)·이건혁(대구공공시설관리공단)·윤서영(KB국민은행)이 나선 한국 남자 속사권총 대표팀은 1일 일본 아이치현 도요타의 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 25m 속사권총 단체전에서 1749점을 합작하며 2위 중국(1740점)을 제치고 금메달을 목에 걸었다. 3위는 1720점을 쏜 인도네시아다.

2024 파리 올림픽에서 금메달만 3개를 따내며 화려하게 부활한 한국 사격은 이번 아시안게임에서 금메달 5개를 따겠다는 야심 찬 목표를 세웠다. 그러나 여자 10m 공기권총에서 추가은(임실군청)이 아시아 신기록을 세우며 한국 사격 대표팀에서 첫 금메달을 따낸 뒤 좀처럼 금메달 소식을 전하지 못했다.



하지만 사격 종목 마지막날인 1일 금빛 명중 소식을 전하며 체면을 세우는 데 성공했다. 사격 단체전은 출전 선수의 본선 점수를 합계해 순위를 가리는 방식으로 진행된다. 전날 속사권총 본선 1일 차 경기에서 873점을 합작해 중국(870점)에 3점 앞선 1위로 시작한 한국은 2일 차인 이날도 명중을 이어갔다.



본선 1일 차 점수 역순으로 치른 이날 경기에서 송종호는 5조에 속해 300점 만점에 292점을 쏘며 중국과 격차를 벌렸다. 전날 293점으로 전체 2위였던 윤서영이 288점으로 조금 흔들렸지만, 이건혁이 296점의 고득점을 명중했다. 이건혁이 이틀 합계 588점으로 2위, 윤서영이 581점으로 3위, 송종호가 580점으로 4위를 하는 등 한국 선수들이 2~4위를 휩쓴 덕분에 금메달이 가능했다.



한국 사격이 아시안게임 이 종목에서 우승한 것은 2014 인천 이후 12년 만이다. 당시 한국 남자 속사권총 대표팀은 개인전(김준홍)과 단체전(김준홍·장대규·송종호)을 석권했다. 12년 전 속사권총 대표팀 막내였던 송종호는 이번엔 맏형으로 나서 금메달을 목에 거는 기쁨을 누렸다.



12년 전 금메달의 주역이었던 송종호에게는 더욱 뜻깊은 금메달이다. 고교 3학년 때 속사권총으로 전향해 피나는 노력 끝에 태극마크를 달고 아시안게임 금메달로 꽃을 피운 송종호의 사격 인생은 파란만장했다. 2020 도쿄 올림픽 개막을 2주 앞두고 주시로 사용하는 오른쪽 눈의 각막이 찢어지는 부상으로 은퇴 위기를 겪고, 일주일 만에 회복해 사대에 섰으나 총기 검사 규정을 인지하지 못해 실격 처리되는 아픔을 겪기도 했다. 그러나 그는 주저앉지 않았다. 스스로 “인생의 라이벌은 나 자신”이라며 노력의 땀방울로 트라우마를 이겨내면서 다시금 총을 잡은 송종호는 2022 항저우 아시안게임 단체전 은메달, 2024년 카이로 월드컵 개인전 금메달로 화려하게 부활했고, 이번 아시안게임에선 맏형으로서 후배들을 이끌며 금메달을 따냈다.

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