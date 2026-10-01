놀고. 먹고. 자고…레고랜드, 올인원 패키지 선착순 판매

레고랜드가 가을을 맞아 다양한 혜택이 포함된 특별한 패키지를 선보인다.

레고랜드는 온 가족이 놀이공원과 호텔을 즐길 수 있는 ‘몬스터 레이스 패키지’를 출시하고 1일부터 예약 판매를 시작한다고 밝혔다.

레고랜드 몬스터 레이스 패키지. 레고랜드 제공

이 패키지는 레고랜드 호텔 테마 객실 1박 숙박권, 투숙객 전원이 체크인 당일 또는 다음 날 중 원하는 날짜를 지정해 놀이공원을 이용할 수 있는 이용권, 호텔 내 브릭스 패밀리 레스토랑 조식 뷔페 이용권으로 구성됐다.

여기에 자녀들을 위한 특별한 선물로 ‘레고 스피드 챔피언’이 객실 당 하나씩 모든 구매 가족에 증정된다.

오전에는 레고랜드에서 으스스하면서도 귀여운 몬스터 축제의 분위기를 즐기고 저녁에는 호텔 객실에서 짜릿한 레고 레이싱 모델을 직접 조립하며 특별한 추억을 만들 수 있다.

이번 패키지는 300 객실 한정으로 운영된다. 레고랜드 누리집에서 투숙 예정일을 지정하고 선착순 구매할 수 있다. 이용 기간은 체크인 기준 이달 2일부터 11월 15일까지다. 준비된 수량이 소진되면 조기 마감될 수 있다.

레고랜드 호텔에서는 이달 매주 목요일부터 월요일까지 ‘몬스터 록(Monster Rock)’ 공연이 펼쳐진다. 매주 토요일과 10월 4∙9일 오후 8시30분에는 불꽃놀이가 진행된다.

레고랜드 관계자는 "자세한 정보는 레고랜드 공식 누리집에서 확인할 수 있다"고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지