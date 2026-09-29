김민영, 쿠라시 韓 첫 금메달 [2026 아이치 나고야 아시안게임]

김민영(한국체대·사진)이 한국 쿠라시 역사상 첫 아시안게임 금메달리스트에 등극하며 종목의 역사를 새로 썼다.



김민영은 29일 일본 나고야 아이치현 무도간에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 쿠라시 여자 87㎏ 초과급 결승전에서 스류리링(대만)에게 5-0 완승을 거뒀다.



우즈베키스탄 전통 씨름에서 발전한 격투 종목인 쿠라시는 유도와 비슷하지만 바닥에서 누르거나 조르고 꺾는 기술은 쓸 수 없고, 선 자세에서 상대를 메치는 기술로만 승부를 가린다. 2018 자카르타·팔렘방 대회 때 정식 종목이 됐다. 종주국 우즈베키스탄이 절대 강세를 보이는 가운데, 한국은 2022 항저우에서 남자 90㎏급 김민규가 은메달, 같은 대회 남자 90㎏ 초과급 정윤종이 동메달을 수확한 바 있다. 이번 대회에서 쿠라시는 전날 여자 78㎏급의 모수민(한국체대)이 은메달을 따냈다.



김민영은 한국 쿠라시 역사상 최초의 아시안게임 금메달리스트라는 이정표를 세웠다. 2025년과 2026년 아시아선수권대회 정상에 오른 김민영은 이번 아시안게임 제패를 통해 이 체급 최강자로 올라섰다. 김민영은 16강과 8강에서 ‘할랄’(한판)로 완승을 거두며 준결승에 진출했다. 준결승에서 강호 아라일림 셰게노바(카자흐스탄)에게 ‘찰라’(유효)를 얻어내 1-0으로 힘겹게 승리한 김민영은 결승전에서 스류리링을 압도하며 유도의 절반에 해당하는 ‘욘보시’ 1개를 얻어내 승리를 확정했다.



한국 남자 스포츠클라이밍의 ‘간판’ 이도현(서울시청)과 천종원(대구시체육회)은 볼더링 남자부 준결승에서 각각 99.7, 74.7점을 받아 1, 6위로 결승 진출에 성공했다. 볼더링은 인공 암벽에 퍼즐처럼 꼬아진 고난도의 홀드를 오르는 종목으로, 이도현은 이날 준결승에서 4개의 과제 중에서 4개를 모두 완등하며 월등한 기량을 과시했다.



반면 양궁 리커브 김제덕(예천군청)은 리커브 남자 개인전 16강전에서 니라즈 차우한(인도)에게 세트 점수 4-6으로 패해 한국 선수 중 처음으로 탈락의 고배를 마셨다.

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