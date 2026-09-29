오심·부상·착오… 男계주 400m, 겹악재 뚫고 2연속 銅 [2026 아이치 나고야 아시안게임]

악재의 연속이었다. 핵심 주자의 부상에 더해 예선에서는 실격 판정까지 나왔다. 항소 끝에 결선에 올라 한국신기록을 세우며 3위로 들어와 시상대에 오를 수 있게 된 듯했다. 그런데도 마지막 순간까지 마음을 놓을 수 없었다. 경기 직후 전광판과 공식 홈페이지 등에는 한국의 순위와 기록이 잘못 표기되는 일이 벌어졌다. 결국 항의 끝에 간신히 순위를 되찾아 동메달을 가져올 수 있었다.



바로 한국 육상 남자 400m 계주 대표팀 이야기다. 대표팀은 이렇듯 이어지는 악재를 딛고 이 종목 아시안게임 2회 연속 시상대에 오르는 쾌거를 일궜다. 서민준(서천군청), 나마디 조엘진(예천군청), 이재성(전남광주시청), 비웨사 다니엘 가사마(안산시청)는 지난 28일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 400m 계주 결선에서 38초43을 기록했다. 중국(38초17), 대만(38초32)에 이어 3위였다. 종전 한국 기록 38초49를 0.06초 앞당긴 기록이다. 이번 동메달로 한국 남자 400m 계주는 2022 항저우 대회 2개 대회 연속 동메달을 목에 걸었다.

비웨사 다니엘 가사마(왼쪽부터), 이재성, 서민준, 나마디 조엘진이 지난 28일 일본 아이치현 나고야 미즈호공원 육상 경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 남자 400m 계주에서 동메달을 딴 뒤 태극기를 들고 기뻐하고 있다. 나고야=연합뉴스

결선에 나서는 과정부터 순탄하지 않았다. 대표팀은 전날 예선에서 김시온(국군체육부대)과 나마디 조엘진의 배턴 교환 과정이 인계 구역을 벗어났다는 판정을 받아 실격 처리됐다. 이에 대표팀은 각종 영상 자료를 제시하며 즉시 항소에 나섰고 결국 항소가 받아들여지면서 가까스로 결선행을 확정했다.



나마디 조엘진의 몸 상태도 변수였다. 남자 100m 결선을 마친 뒤 도핑 검사로 숙소 복귀가 늦어졌고, 남자 200m 예선에서는 허벅지 근육 경련으로 레이스를 포기했다. 그러나 결선에서는 네 명 모두 끝까지 레이스를 이어갔다. 마지막 주자 비웨사는 대만의 양쥔한과 경쟁하면서 뒤에서 따라붙은 태국의 푸리폴 분손의 추격까지 뿌리치고 3위 자리를 지켜냈다.



그런데 끝이 아니었다. 경기 직후 대회 공식 홈페이지 결과표에 한국이 아닌 태국이 동메달을 딴 것으로 잘못 표시됐다. 한국은 38초43으로 3위였지만 태국은 38초49로 4위였다. 조직위원회의 메달리스트 공지에도 태국이 동메달리스트로 올라갔다. 대표팀 코칭 스태프는 즉각 항의에 나섰다. 하경수 남자 단거리 대표팀 감독은 “일본 대표팀이 이의 제기를 했다고 들었다”며 “조직위에서 명확한 설명을 하지 않았고 홈페이지에 이해하기 어려운 결과가 떴다”고 당시 상황을 전했다. 조직위는 결과를 재확인한 뒤 한국을 동메달리스트로 정정했다. 예선 실격 판정부터 결선 마지막 순간까지 혼선의 연속이었다.



나마디 조엘진은 “아쉽게 은메달을 놓쳤는데 부족한 부분은 보완해나가겠다”며 “이번 대회는 새로운 시작”이라고 말했다. 이재성은 “후배들의 기량이 뛰어나기에 믿고 뛰었다”며 “앞으로 계주 멤버의 한 명으로 더 큰 대회에 나가서 좋은 성적을 거두고 싶다”고 전했다. 서민준은 “천국과 지옥을 왔다 갔다 한 기분이 든다”면서 “매우 간절했던 메달이기에 참 감사하다”고 말했다.

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