삼성, 美헬릭스에 10억달러 투자… AI 데이터센터 사업 확장 승부수

삼성을 포함한 국내 기업들이 인공지능(AI) 산업 확장을 맞아 수요가 폭증하고 있는 ‘AI 데이터센터(AIDC)’ 사업 진출에 속도를 내고 있다. 삼성 관계사들은 글로벌 AI 인프라 기업에 대규모 지분 투자를 단행했다. LS와 LG는 아시아 최대 데이터센터 전시회에서 전력·냉각 신제품을 대거 공개했다.



삼성전자는 29일 삼성물산, 삼성SDS, 삼성SDI, 삼성생명, 삼성화재 등 계열사와 함께 미국의 글로벌 투자 회사 KKR이 설립한 AI 인프라 기업 ‘헬릭스 디지털 인프라스트럭처(헬릭스)’에 총 10억달러를 투자하기로 결정했다고 밝혔다. 삼성전자가 5억달러를 투자하고, 나머지 5개사가 5억달러를 나눠 낸다. 이번 투자로 삼성 관계사들은 KKR과 엔비디아, 미국 전력회사 비스트라, 쿠웨이트투자청(KIA) 등과 나란히 헬릭스의 창립 투자자로 이름을 올렸다.

서울 서초구 삼성전자 사옥에 삼성그룹 깃발이 바람에 펄럭이고 있다. 뉴시스

올해 6월 출범한 헬릭스는 AI 데이터센터 개발·운영부터 발전(기저·탄력 전원), 송배전망, 광통신망 구축까지 AIDC 관련 인프라를 통합 제공하는 기업이다. 삼성전자와 관계사들은 이번 투자를 계기로 단순 부품사를 넘어, AI 인프라 구축에 직접 참여하는 주체로 올라설 계획이다.



실제로 투자에 참여한 삼성 관계사들은 AIDC 관련 사업을 운영하고 있다. 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문은 최첨단 반도체를 공급하고, 디바이스경험(DX)부문은 지난해 인수한 공조 전문 자회사 플랙트그룹을 통해 공기냉각 제품부터 액체냉각용 냉각분배장치(CDU)을 제작한다. 삼성물산 건설부문은 데이터센터·발전 분야 설계·조달·시공(EPC)을, 삼성SDS는 데이터센터 설계·구축·운영과 GPU 클라우드 서비스(GPUaaS)를 맡고 있다. 삼성SDI는 무정전전원장치(UPS)와 배터리 백업 유닛(BBU) 등 데이터센터 운영에 필요한 전력 기기를 생산한다.

LG전자가 29일 싱가포르에서 개막한 '데이터센터월드 아시아 2026'에 참가해, 엔비디아 규격 승인을 받은 1㎿와 2.6㎿ 냉각수분배장치(CDU)를 포함한 AI 데이터센터 냉각 솔루션을 선보인다. LG전자 제공

LG전자와 LS일렉트릭, LS전선은 이날 싱가포르에서 열린 아시아 최대 데이터센터 전시행사 ‘데이터센터 월드 아시아 2026’에 참가해 AIDC용 신제품을 공개했다.



LG전자는 이번 행사에서 ‘하이드로닉 모듈러’ 제품을 처음 선보였다. AIDC 필수 설비인 펌프와 밸브, 비상용 버퍼탱크 등을 컨테이너 안에 모아 완제품 형태로 사전 제작한 제품이다. 현장에서 블록을 맞추듯 칠러(냉각기) 본체와 연결만 하면 냉각 시스템을 바로 가동할 수 있다. 펌프와 배관 설치에 드는 시간과 비용을 상당 부분 절약할 수 있다. LS일렉트릭은 데이터센터에 필요한 전력 인프라를 원스톱으로 공급하는 ‘데이터센터 패키지 솔루션’을 내놨고, LS전선은 AIDC 서버 컴퓨터 내부에서 전력을 자체 분배하고 연결할 수 있는 신제품을 공개했다.



국내 기업들이 AIDC에 힘을 싣는 배경에는 산업 특성이 자리한다. AIDC 한 곳을 짓는 데는 초고압 변압기와 배전반 같은 전력기기, 서버 발열을 식히는 냉각설비, AI 연산을 담당하는 반도체가 반드시 필요하다. 모두 한국 업체들이 글로벌 경쟁력을 갖춘 분야다. 재계 관계자는 “AIDC에 들어가는 설비 상당수가 국내 기업들이 주력으로 생산하는 제품”이라며 “AIDC는 한 개만 지어도 여러 계열사의 먹거리가 늘어나는 효과가 있어, 기업 입장에선 상당히 매력적인 시장”이라고 설명했다.

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