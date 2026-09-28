민주당 “북한, 부상 장병·국민께 사죄해야”… DMZ 지뢰 규명 촉구

더불어민주당이 비무장지대(DMZ) 폭발 사고가 북한군 지뢰 탓일 가능성이 높다는 군 조사 결과에 북한의 사죄를 요구했다.

박성준 민주당 수석대변인은 28일 서면브리핑에서 “북한은 심각한 부상을 입은 우리 장병과 국민께 사죄해야 마땅하다”고 했다. 그는 “북한은 이번 사태의 진상을 낱낱이 규명하는데 즉각 협조해야 한다”고 촉구했다.

양진혁 합동참모본부 작전부장이 28일 서울 용산구 국방부에서 '비무장지대 지뢰 추정 폭발 사고' 관련 브리핑에서 관련 자료를 설명하고 있다. 연합뉴스

박 수석대변인은 이어 합참의 중간 조사 결과를 언급하며 “합참의 현장조사 결과대로 북한이 군사분계선 인근에 지뢰를 매설해 우리 장병의 생명을 위협한 것이 사실이라면 이는 결코 용납할 수 없다”고 강조했다.

박 수석대변인은 이번 사안을 “정전협정과 남북 간 합의를 정면을 위반한 것”이라고 규정했다. 그러면서 “민주당은 이재명정부와 함께 대한민국의 안보를 위협하는 행위에는 단호하게 대처해 나가겠다”고 밝혔다.

이날 군은 21일 발생한 DMZ 폭발 사고의 원인이 북한군 지뢰일 가능성이 매우 높다고 밝혔다. 합동현장조사 태스크포스(TF)장인 권대원 합동참모차장은 브리핑에서 폭발 지점의 화구와 화염 형태, 부상 정도 등을 볼 때 아군 지뢰에 의한 것은 아닌 것으로 추정된다고 설명했다.

국립과학수사연구원이 부상자 장구류를 감정한 결과 방탄헬멧과 방탄조끼에서 TNT 성분과 갈색 이물질이 검출됐고 아군 지뢰에서 나오는 철제 파편은 발견되지 않았다. 권 차장은 북한이 매설한 지뢰로 최종 판정되면 “이에 대한 모든 책임은 북한에 있다”며 “우리 군은 이에 합당하고 상응한 조치를 시행해 나갈 것”이라고 말했다.

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