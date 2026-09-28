지뢰 탐지 마친 수색로 철수 도중 ‘쾅’ ‘쾅’… 무릎 꿇고 지표면 정밀 탐지 탈출로 확보 [DMZ 지뢰 폭발 사고]

합동참모본부가 지난 21일 서부전선 육군 25사단 비무장지대(DMZ)에서 발생한 지뢰 추정 폭발 사고와 관련해 북한군 지뢰일 가능성이 높다는 중간조사결과를 28일 공개했다.

28일 서울 용산구 국방부에서 열린 합참 '비무장지대 지뢰 추정 폭발 사고' 브리핑에서 공개된 '지뢰 폭발 화구' 사진. 합동참모본부 제공

이날 합참은 사고 과정에서 해당 작전부대원들이 취했던 조치들을 상세히 설명했다. 합참의 설명에 따르면, 사고가 발생한 21일 수색대대장 등 18명은 최전방부대 일반전초(GOP) 철책에서 소형전술차량과 산악바이크를 활용해 소통문까지 기동했다. 소통문을 통과한 이후에는 도보로 기존 수색로를 따라 이동했다. 새롭게 군사분계선 방향으로 수색로를 개척해야 하는 위험성이 높은 지형부터는 공병요원들이 정밀 재탐지를 하고자 선두에서 지뢰탐지기를 활용해서 지뢰 탐지 및 예초를 번갈아하면서 약 200m를 전진했다.



18명 중에서 지휘관인 수색대대장 등 9명은 탐지조, 지휘조, 작전지원조로 편성해서 지뢰 탐지 및 작전 지휘를 실시했다. 약 20~100여m 떨어진 지역에는 통신, 후방경계, 의무지원 등을 수행하는 지원조가 있었다. 수색로 개척 작전을 진행하던 대대장은 전체적인 상황을 평가한 결과 군사분계선 지역에 근접해 있다고 판단했다. 이에 따라 작전을 종료하고 철수하기로 결심했다. 수색대대장은 수색요원에게 지시해서 수색이 완료된 지역을 표시하라고 지시했고, 나머지 인원들은 진입 역방향으로 철수 준비를 진행했다. 이 과정에서 공병요원이 왼쪽 발을 내딛는 순간 1차 폭발이 발생, 주변에 있던 3명이 쓰러졌다. 이후 2차 폭발이 발생했다. 수색요원이 돌아보니 수색대대장이 폭발음과 함께 쓰러져 있는 것을 발견했다.



합참은 수색대대장이 1차 폭발 당시 쓰러진 공병요원에게 “괜찮아?”라고 소리치면서 뛰어서 접근하고 있었다고 설명했다. 수색팀장이 쓰러져 있는 수색대대장에게 접근해서 상태를 확인한 결과 좌측 발목에 심한 부상을 입었다. 수색팀장은 신속하게 지혈대 등 응급조치를 실시했다.

28일 서울 용산구 국방부에서 열린 합참 '비무장지대 지뢰 추정 폭발 사고' 브리핑에서 공개된 '호이스트(헬기 응급구조사 하강)' 사진. 합동참모본부 제공

폭발이 두 번이나 발생하자 지뢰탐지를 했던 공병요원들은 기존 방식보다 더 정밀한 탐지 방식을 적용해 탈출로를 확보했다. 공병요원이 무릎을 꿇고 손 곡괭이를 활용해서 지표면을 조심스럽게 탐침하고 긁어내면서 약 20m를 전진해 안전지역을 확보했다. 해당 공병요원이 탐침을 하는 과정 중에 1차 폭발 지점 약 1m 지점에서 사각형 형태의 지뢰로 추정되는 물체를 식별했다. 갈색 또는 적색의 네모난 형태로서 플라스틱 재질이라는 진술이 있었다고 합참은 설명했다.



한편 현장에서 부상자가 발생했다는 사실을 파악한 GOP 대대는 10시 59분쯤 의무사령부 의료종합상황센터로 의무 지원을 요청했다. 이에 군이 보유한 메디온 의무후송헬기가 긴급 출동했다. 합참은 관련 매뉴얼에 따라 비무장지대(DMZ) 안으로 응급헬기가 신속하게 진입할 수 있도록 유엔군사령부에 요청했다. 이는 오전 11시 38분에 승인됐고, 11시 40분에 GOP 철책 일대에 도착한 헬기가 부상자가 발생한 비무장지대로 진입했다. 현장에선 작전요원들이 부상자들에 대한 지혈을 실시했고, 중상을 입은 수색대대장은 2인 1조로 안아서 이동하다가 들것이 도착하자 인원을 교대해가면서 200m를 이동, 첫번째 메디온 의무후송헬기에 있던 호이스트(로프나 체인을 이용해 화물·인력을 위아래로 들어 올리거나 낮추는 장치)로 부상한 수색대대장을 후송했다. 다친 공병요원은 두 번째 헬기를 통해 후송됐다. 부상자 중 도보로 자력 이동이 가능했던 인원을 포함해서 작전병력 전원은 철책 지역까지 이동 후 헬기 2대로 국군수도병원으로 후송되어 정밀검진을 받았다. 양진혁 합참 작전부장은 “후송 종료 시 대부분의 작전병력들은 탈진 상태였다”며 “수색대대장을 확인한 응급구조사 등의 진술에 따르면, 폭발 직후 수색요원들의 신속하고 적절한 응급처치가 출혈을 최소화함으로써 더 큰 피해를 예방할 수 있었다”고 설명했다.

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