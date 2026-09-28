제20회 청송사과축제, 온라인으로 먼저 만난다

경북 청송군은 제20회 청송사과축제를 미리 즐길 수 있도록 오는 11월 8일까지 온라인 축제를 개최한다고 28일 밝혔다.

온라인 청송사과축제는 시간과 장소에 구애받지 않아 지난해의 경우 약 320만명이 방문하는 등 큰 주목을 받았다.

청송사과축제 홍보 포스터. 청송군 제공

포털사이트 검색창에서 청송, 청송군, 청송사과, 청송사과축제 등을 검색하면 온라인 축제에 접속할 수 있다.

축제 대표 이벤트인 '꿀잼-사과난타', '도전-사과선별로또' 등 총 4종의 게임을 즐길 수 있다.

참여자에게는 청송사과와 청송사과즙 등 다양한 경품을 제공한다.

주요 프로그램과 행사 일정 등 제20회 청송사과축제 관련 정보도 확인할 수 있다.

한편 제20회 청송사과축제는 '지금 청송! 사과로 물들다'라는 주제로 오는 11월 4~8일까지 5일간 청송읍 용전천 일원에서 열린다.

윤경희(사진) 청송군수는 "온라인에서 축제를 먼저 만나본 뒤 11월에 청송을 찾아 현장에서 더욱 풍성한 축제를 즐겨보시기 바란다"고 말했다.

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